La saison est lancée pour les Voyageurs du Cégep de Sept-Îles

Les quatre équipes sportives des Voyageurs du Cégep de Sept-Îles ont amorcé leur saison sur le circuit collégial du RSEQ en fin de semaine dernière. La meilleure performance revient certes à la formation masculine de volleyball.

La troupe de l’entraîneur-chef Jean-François Lachance est sortie gagnante de ses quatre duels disputés dans son gymnase, dont trois en trois manches.

« Je suis très satisfait. Les gars ont bien joué. C’est un bon kick off pour débuter. On a gagné les matchs importants, contre Lévis et Sainte-Foy, de bons clubs. On a repris là où on a laissé l’an dernier (finaliste au provincial) », a fait savoir l’entraîneur.

Il a donné une mention honorable à ses joueurs de « 4 », Émile Morin et Félix Beaulieu.

Par ailleurs, trois joueurs des Voyageurs en étaient à leurs débuts en volley au niveau compétition. Ils ont pris leurs ailes lors du premier tournoi.

La formation septilienne se rendra en Beauce dans dix jours pour le deuxième tournoi de la Ligue Québec/Chaudière-Appalaches Division 2 au calendrier pour le 1er novembre. Elle croisera alors le fer avec quatre autres des formations.

Résultats – Voyageurs Volley Masculin – 18 octobre, Sept-Îles

Victoire 2-0 vs Lévis (25-17, 25-20)

Victoire 2-1 vs Jonquière (25-19, 17-25, 15-11)

Victoire 2-1 vs Sainte-Foy (25-15, 12-25, 15-12)

Victoire 2-1 vs Lévis (17-25, 25-19, 15-8)

Plus dur chez les filles

Du côté de la formation féminine, en action à Alma, elle a perdu ses quatre rencontres, ne gagnant qu’une manche, la première de la journée.

Le nouvel entraîneur des Voyageurs, Samuel Chouinard, ne s’en fait pas outre mesure des résultats.

« Nous avons eu un bon premier tournoi, malgré une équipe assez jeune (beaucoup de recrues) avec peu d’expérience au niveau collégial. Quatre défaites consécutives, de beaux apprentissages sur le travail à effectuer et de belles découvertes sur les capacités de certaines de nos joueuses », a-t-il dit

Il entend travailler fort sur la combativité de son équipe et « sur certaines bases qui nous aideront à faire rayonner nos forces. Bref, un départ cahoteux, mais pas de peur pour le restant de notre année », assure-t-il.

Le prochain tournoi de la Ligue Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte-Nord aura lieu, à Sept-Îles, le 15 novembre.

Résultats – Voyageurs Volley Féminin – 18 octobre, Alma

Défaite 1-2 vs Alma (25-17, 19-25, 8-15)

Défaite 0-2 vs Jonquière (11-25, 20-25)

Défaite 0-2 vs Saint-Félicien (24-26, 29-31)

Défaite 0-2 vs Chicoutimi (19-25, 17-25)

Une défaite de peu

Les Voyageurs présentent aussi une jeune équipe en basketball (Ligue Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte-Nord Division 3), alors que l’entraîneur Denis Gagnon a décidé d’aligner plusieurs recrues cette année « pour revenir avec un bon noyau l’année prochaine », voyant le potentiel de joueurs qui arrivaient au Cégep.

Après deux mois de pratiques, sa troupe disputait, samedi, un premier match, devant ses partisans. La formation septilienne s’est toutefois avouée vaincue par la marque de 50-48 devant les Trappeurs du Cégep de Baie-Comeau.

« Ce qui ressort de ce premier duel face aux Trappeurs : gestion de la nervosité, du temps et mise en place des directives d’équipe. Dans tout ce tourbillon émotionnel, une recrue s’est démarquée par sa combativité et sa fougue sur le terrain et une récolte de 11 points, Cédric Ouellet », a fait savoir Coach Gagnon.

« En résumé, une défaite à la dernière seconde de la partie qui fait mal, mais qu’il faut mettre de côté, car samedi, nous accueillons un gros club (Jonquière, dès 18 h 30) », a ajouté Denis Gagnon.

D’ailleurs, d’ici le congé des Fêtes, ce sont deux affrontements contre Jonquière et autant contre Chicoutimi, des équipes de tête.

« En espérant que les jeunes progressent bien d’ici Noël pour revenir vers la quatrième place avant la fin du calendrier », a-t-il conclu.

Deux raquettes dans le carré d’as

En badminton, les Voyageurs misaient sur neuf joueurs pour le premier tournoi de la saison, en simple, à Sherbrooke, le 19 octobre.

Emma Turbide et Guillaume Bacon sont parvenus à sortir de la phase préliminaire et à cheminer jusqu’en demi-finale.

« Pour le premier tournoi de la saison, les athlètes ont eu de belles performances individuelles. C’est encourageant pour la suite de la saison », a fait savoir l’entraîneur, Alex Couture.

Le prochain tournoi sera le 9 novembre à Granby. Il s’agira d’un tournoi de double/mixte. « Les prochains entraînements seront cruciaux pour tester les duos », a conclu l’entraîneur.

Résultats – Voyageurs Badminton – 19 octobre, Sherbrooke

Simple féminin division 1

Emma-Rose Belley : 1 Pas qualifiée pour les éliminatoires.

Emma Turbide : 2V-1D en pool. Défaite (11-21/21-18/11-21) en demi-finale.

Simple féminin division 2

Léanne D’Avril : 3V-1D en pool. Défaite (12-21/6-21) en ¼ de finale.

Noa Deutsch : 0V-4D en pool. Pas qualifiée pour les éliminatoires.

Sophie Huard : 2V-2D en pool. Pas qualifiée pour les éliminatoires.

Simple Masculin division 1

Alexis Joseph : 1v-3D en pool. Pas qualifié pour les éliminatoires.

Simple Masculin division 2

Alexandre Chassé : 1V-2D en pool. Pas qualifié pour les éliminatoires.

Christopher Blais : 3V-0D en pool. Défaite 18-21/18-21) en 1/16 de finale.

Guillaume Bacon : 4V-0D en pool. Victoire (21-16/21-4) en 1/16 de finale, victoire (21-15/22-20) en ¼ de finale et défaite (16-20/21-23) en demi-finale.