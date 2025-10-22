Entreprendre ici : L’Épicerie Tropicale de Sept-Îles en lice pour une bourse

Par Sylvain Turcotte 1:57 PM - 22 octobre 2025
Épicerie Tropicale de Sept-Îles. Photo Facebook

L’Épicerie Tropicale de Sept-Îles fait partie des 50 entreprises dans la course pour une des bourses allant jusqu’à 25 000 $ du programme Entreprendre ici.

Implantée à Sept-Îles depuis 2022, l’Épicerie Tropicale est l’entreprise nord-côtière finaliste des Bourses d’honneur de la diversité ethnoculturelle.

Sur sa page Facebook, le commerce de Sept-Îles mentionne que c’est « une belle reconnaissance de notre engagement à faire rayonner la diversité culinaire et culturelle sur la Côte-Nord ».

Ces bourses d’Entreprendre ici sont en collaboration avec le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie du Québec.

Elles visent à soutenir leurs projets d’affaires porteurs, innovants et à fort potentiel.

Pas moins de 900 dossiers de candidatures ont été déposés de la part d’entreprises œuvrant entre autres dans les domaines de la technologie, de l’alimentation, des cosmétiques et des services.

Les finalistes iront d’une éventuelle présentation devant un jury indépendant, qui verra à déterminer les 24 lauréats pour recevoir une bourse allant jusqu’à 25 000 $. Les récipiendaires seront dévoilés le jeudi 13 novembre au Centre des congrès Palace de Laval lors de la soirée de gala clôturant la 8e édition de Entreprendre ici.

