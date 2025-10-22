Élections municipales : des services de transport gratuits pour aller voter à Sept-Îles

Il sera possible de bénéficier gratuitement des services d’Interbus et de Taxibus à Sept-Îles afin d’aller voter dans le cadre des élections municipales.

Pour le district de Sainte-Marguerite, les résidents de Gallix et du Canton Arnaud pourront profiter du service pour se rendre au bureau de vote situé au centre Roger-Smith à Clarke, lors de la journée du vote par anticipation, le dimanche 26 octobre. Il faut réserver au plus tard ce vendredi, en téléphonant au 418 968-2877.

Le même service sera offert le dimanche 2 novembre, jour du scrutin, alors que l’Interbus fera des arrêts à Gallix, Clarke, au Canton Arnaud, au parc Ferland et à Place de l’Anse pour amener les électeurs et électrices au bureau de vote de l’école Jean-du-Nord.

Pour le district de Moisie, les résidents souhaitant voter par anticipation au centre Wilfrid-Gallienne à place de La Boule ou à l’école Jean-du-Nord le jour du scrutin, pourront faire une demande de transport en téléphonant au bureau des élections, au 419 964-3222.

Pour les résidents des autres secteurs qui sont Sept-Îles, Les Plages et Ferland, ils pourront profiter gratuitement du service Taxibus pour aller exercer leur droit de vote le 26 octobre ou le 2 novembre. Le service sera disponible en journée, jusqu’à 17 h 40. Pour faire une demande de transport, il faut téléphoner au moins une (1) heure à l’avance, au 418 968-2877.

Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le site de la Ville de Sept-Îles, via ce lien.