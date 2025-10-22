Élections à Sept-Îles : la parole à la nouvelle conseillère du district de Sainte-Famille

Jadis présidente de la Chambre de commerce de Sept-Îles, Manon Langlois entre par la grande porte au conseil municipal, élue par acclamation pour le district de Sainte-Famille.

La meilleure personne pour représenter les gens du district Sainte-Famille doit selon moi être constamment à l’écoute, être accessible, capable de prendre des décisions et être portée vers l’action.

Voici les premiers dossiers que je veux travailler avec toute l’équipe municipale :

– Se doter d’une vision claire, évolutive et responsable du développement de notre ville, à laquelle une majorité de la population adhère, se reconnaît et aspire ;

– Mettre à jour le cadre financier de la Ville et identifier les solutions permettant d’en assurer la santé financière à court, moyen et long terme ;

– Élaborer et, surtout, mettre en œuvre des plans d’action concrets et conséquents pour tous les aspects qui favorisent le dynamisme d’une ville (économie, environnement, santé, loisirs, etc.) ;

– Trouver des moyens efficaces pour améliorer la communication entre la Ville et les citoyens de façon à permettre la compréhension et le suivi de l’évolution des projets.