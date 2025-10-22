Élections à Sept-Îles : la parole à la nouvelle conseillère du district de Jacques-Cartier

Engagée dans le milieu communautaire et sportif, Zéa Blackburn entre sans opposition au conseil municipal de la Ville de Sept-Îles pour le district de Jacques-Cartier.

Mère de deux jeunes enfants et conseillère pédagogique au CSS du Fer, j’ai développé une écoute active et une capacité à résoudre les problèmes avec empathie et rigueur. Je crois fermement en une approche inclusive, transparente et collaborative.

J’ai la volonté de bâtir une ville à l’image de ses citoyens : dynamique, accueillante et innovante. Mon engagement communautaire est actif : administratrice pour le CPE-BC Sous le bon toit et la Caisse populaire Desjardins de Sept-Îles et coordonnatrice de tournois de volleyball.

Je souhaite porter la voix des citoyennes et des citoyens en proposant un plan de développement structurant, la bonification des espaces verts, le développement des plateaux sportifs et le rayonnement de notre territoire à travers le tourisme.

Je suis prête à vous écouter, à vous représenter et à travailler avec vous pour faire de notre district un milieu de vie encore plus inspirant.