Une place en finale à la portée du Husky football de Jean-du-Nord/Manikoutai

Par Sylvain Turcotte 4:04 PM - 21 octobre 2025
Le Husky benjamin, victorieux 49-14 sur Chibougamau. Photo courtoisie

La saison tire à sa fin pour les deux équipes de football du Husky de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles. L’issue de leur dernière rencontre respective d calendrier régulier dictera si elles seront de la finale.

La formation benjamine du Husky bouclera son calendrier avec la visite des Lynx du Pavillon Wilbrod Dufour d’Alma, samedi, sur son terrain, dès 9 h 30. 

Une victoire assurera à la troupe de l’entraîneur Frédéric Clements une place en finale. En cas de défaite, l’équipe septilienne devra attendre le résultat du match de dimanche entre Chibougamau et Jonquière. 

Samedi dernier, le Husky benjamin s’est offert une victoire de 49-14 sur les Faucons de l’école la Porte-du-Nord de Chibougamau. 

« Le plan de match a été exécuté à la perfection. Offensivement, le ballon a été bien distribué entre les porteurs et les receveurs, maintenant l’adversaire en déséquilibre », a mentionné Coach Clements.

Henri Bellerive s’est illustré avec trois touchés, dont un sur une course de 75 verges. Il a totalisé 239 verges en dix portées. Il a également réalisé une interception. Les autres majeurs se retrouvent à la fiche de Cédrick Tremblay (2), Josh Thériault et Benjamin Dion. 

Sur le plan défensif, les porte-couleurs de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai ont concédé peu d’espace à leurs rivaux. Dereck Collard est un de deux qui s’est mis le plus souvent dans le chemin des Faucons avec cinq plaqués en solo, sept assistés et trois sacs du quart. Il également fait perdre deux ballons. 

Jacob Jialong Liu, qui a procuré cinq points au Husky avec ses transformations, a aussi contribué en défensive. Il a conclu le match avec un plaqué solo et six assistés, en plus d’avoir fait échapper deux ballons à la formation de Chibougamau. 

« C’est une victoire d’équipe qui fait du bien au groupe », a mentionné Frédéric Clements.

Revers choc

De son côté, la formation juvénile du Husky a frappé un mur face aux Faucons, une équipe imposante physiquement, à maturité et qui avait plus faim de victoire qu’elle. Sept-Îles s’est inclinée 41-0. 

« Après quelques bonnes blessures en début de match, nos gars ont commencé à se défendre et montrer des dents. En offensive, William Desjardins a effectué plusieurs bonnes courses et on salue son intensité et agressivité », a indiqué l’entraîneur-chef, Jean-Pierre Lord.

Sa troupe aura jusqu’au 1er novembre pour se remettre de ses bobos et pour « apporter les ajustements nécessaires pour notre dernier match de la saison régulière contre les Mustangs (1er novembre, à Sept-Îles). Ce sera un match décisif pour nous qui décidera si on accède à la finale ou non », a-t-il conclu.

