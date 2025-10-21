Un nouveau procédé de la désinfection de l’eau à Sept-Îles dès la semaine prochaine

C’est dans la semaine du 27 octobre que sera mis en opération le nouveau procédé introduisant la monochloramine pour assurer la désinfection de l’eau à la centrale de traitement d’eau de Sept-Îles.

Initialement, ce changement aurait dû avoir lieu en février 2025. Toutefois, la mise en service avait dû être reportée, notamment pour permettre des travaux correctifs en lien avec l’étanchéité d’un réservoir.

La municipalité a décidé de passer du chlore à la monochloramine, car se désinfectant est plus sécuritaire et plus efficace.

« Elle permet de préserver plus longtemps la qualité de l’eau traitée qui circule dans le réseau de distribution et contribue à réduire les concentrations de certains contaminants comme les trihalométhanes (THM) et les acides haloacétiques (AHA) », écrit la Ville de Sept-Îles.

Le changement de filière de traitement devrait passer inaperçu pour la plupart des gens étant donné que la monochloramine à un goût et une odeur moins prononcés.

Toutefois, certaines précautions sont de mises pour éliminer la chloramine de l’eau utilisée dans les traitements d’hémodialyse. Les équipements de soins à l’hôpital de Sept-Îles ont d’ailleurs été adaptés pour ce faire. Les propriétaires de poissons ou d’animaux aquatiques doivent aussi s’assurer d’utiliser un conditionneur ou un filtre au charbon actif afin de neutraliser la chloramine dans l’eau de leur aquarium.

La mise en opération de ce nouveau procédé constitue la dernière étape de l’important projet de mise aux normes de la centrale de traitement d’eau de la Ville de Sept-Îles qui a coûté environ 15 M$. La Ville de Sept-Îles a bénéficié d’une aide financière gouvernementale d’un peu plus de 6,7 M$ provenant du programme PRIMEAU. Le projet vise à accroître les performances de l’usine et à assurer que l’eau potable distribuée dans l’ensemble du réseau municipal respecte les normes de qualité établies par le ministère de l’Environnement.