Remis d’une commotion, Charles Paquet se classe 13e en Australie

Un mois après avoir été victime d’une commotion cérébrale, résultat d’une vilaine chute à vélo, le Port-Cartois Charles Paquet a signé une 13e place lors des finales de la Série de Championnats du monde de triathlon (WTCS).

L’athlète de 28 ans s’est remis plus rapidement que prévu de sa lourde chute du 21 septembre lors d’une course de la série Supertri à Jersey, dans les îles Anglo-Normandes.

Grâce aux nombreux spécialistes rencontrés, Charles Paquet a été en mesure de prendre part à la compétition de la dernière fin de semaine à Wollongong, en Australie.

Il s’est classé 13e en arrêtant le chrono à 1 h 44 min 32 s. L’Australien Matthew Hauser a décroché l’or de l’étape finale de la WTCS.

L’athlète originaire de Port-Cartier ne l’a pas facile dimanche avec les énormes vagues des côtes australiennes pour la partie natation. Il s’est finalement lancé en vélo avec le peloton qui chassait un groupe de fuyards parti en tête. Il a pu garder la cadence pour compléter la course en pied en 30 min 6 s.

« Je suis quand même assez content de ma course de façon générale. C’était super difficile en natation avec le vent et les vagues, j’étais complètement mort à mi-chemin. Je savais qu’avec ma commotion, je n’étais pas au sommet de ma forme et je souhaitais seulement conserver mon énergie pendant le vélo et la course à pied », a indiqué Paquet en entrevue avec Sportcom.

« Il ne faut pas oublier que c’est une année post-olympique et je pense que je suis content de mes résultats. Je me dis qu’il y a encore place à de l’amélioration. J’ai été constant toute l’année et j’ai été capable d’améliorer ma natation, c’est encourageant », a-t-il ajouté.

En raison de sa commotion cérébrale et d’une préparation qui n’aura pas été optimale, Charles Paquet se dit satisfait dans les circonstances.

« C’est la plus grosse course de l’année, ce n’était évidemment pas le scénario rêvé de me blesser quelques semaines avant les mondiaux. Je me suis entouré des bons spécialistes dès le début. J’ai fait énormément d’exercices pour l’équilibre avec une physiothérapeute et je me suis reposé le plus possible avant de reprendre l’entraînement très tranquillement », a expliqué Paquet.

Celui qui a représenté le Canada aux Olympiques de Paris en 2024 termine au 10e rang du classement général de la WTCS pour la saison 2025.