Montant record pour la Grande Soirée Fromages et Vins de la Fondation Loisir Côte-Nord

La 23e édition de la Grande Soirée Fromages et Vins de la Fondation Loisir Côte-Nord aura été payante. C’est une somme record de 60 097 $ qui a été amassée (ancienne marque : 43 200 $ en 2013).

Plus de 200 personnes étaient présentes samedi au Centre des congrès de Sept-Îles pour l’activité majeure de financement de la Fondation.

Au delà de la participation, ce sont 35 encans silencieux et trois criés qui ont permis cette récolte.

Le prix offert par l’organisation du Tournoi Orange Alouette à l’encan, soit l’inscription d’une équipe avec horaire personnalisé et t-shirts, a trouvé preneur à 3 750 $ par la firme Cain Lamarre.

Vice-président de la Fondation et président du Tournoi Orange, Jeannot Vich a décidé de donner le même prix à la deuxième offre (3 500 $ par Sports et Loisirs ITUM).

Une fierté

Présidente d’honneur de la soirée, la ministre Kateri Champagne Jourdain s’est dite très fière de l’événement.

Elle a mentionné dans son discours qu’elle est très fière d’avoir pu s’impliquer pour une cause qui permet d’apporter un soutien concret qui fait une réelle différence dans la vie de nos jeunes.

Ses collègues ministres ont répondu à son appel avec un don de 17 000 $.

Le montant de près de 61 000 $ profitera en bourses à de jeunes étudiants-athlètes, bourses qui seront notamment remises lors du Gala Loisir et Sport Côte-Nord du 1er novembre à Mani-utenam et aux artistes lors des finales régionales de Secondaire en spectacle.

2026

La prochaine Grande Soirée Fromages et Vins comptera sur Pierre LeBreux à la présidence d’honneur.

L’ancien directeur général de Loisir et Sport Côte-Nord se dit prêt à relever ce beau défi. C’est un honneur pour lui de continuer à s’impliquer auprès des jeunes nord-côtiers.