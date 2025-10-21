Menace de tuerie dans une école de Port-Cartier : Yoan Derosby plaide coupable

Yoan Derosby, qui a proféré des menaces de tuer le personnel de l’école secondaire de Port-Cartier, a plaidé coupable à certains des chefs d’accusations qui pèsent contre lui.

Le Port-Cartois de 24 ans, arrêté en février dernier, a présenté un plaidoyer de culpabilité à la juge Louise Gallant, lundi, au palais de justice de Sept-Îles.

Yoan Derosby a admis la trame factuelle présentée par la Couronne. Les policiers avaient trouvé chez lui un cahier contenant divers croquis et schémas, faisant entre autres référence à la tuerie de Columbine aux États-Unis, a rappelé Me Ariane Gasse-Lapierre.

C’est son colocataire du temps qui avait sonné l’alarme, en se rendant chez Hom’asculin Port-Cartier. Pris de panique, il y avait apporté une bombe artisanale fabriquée Desrosby dans leur appartement.

L’individu, qui n’en est pas à une première infraction en la matière, a notamment plaidé coupable au chef d’avoir proféré des menaces de tuer le personnel d’une école secondaire de Port-Cartier et d’avoir eu en sa possession de la poudre pyrotechnique dans un dessein dangereux.

L’avocat de Yoan Derosby, Me Steeve Beaupré, a demandé la confection d’un rapport présentenciel. Ce document fera état du risque de récidive, des facteurs criminogènes et du passé de l’homme de 24 ans « afin d’éclairer les tribunaux », a fait savoir Me Ariane Gasse-Lapierre, du Directeur des poursuites criminelles et pénales.

Rappelons que Yoan Derosby avait été reconnu coupable pour des chefs similaires dans le passé, soit en 2022, alors que les policiers avaient trouvé trois journaux intimes démontrant ses intentions d’une tuerie. Il avait été condamné à une peine d’emprisonnement de 24 mois moins un jour, pour possession de substances explosives et, de six mois, conjointement, pour possession d’armes.

Les dossiers de Yoan Derosby reviendront à la Cour le 24 février.