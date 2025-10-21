Le phare de Pointe-des-Monts au cœur d’un jeu d’évasion à Port-Cartier

Par Sylvain Turcotte 2:33 PM - 21 octobre 2025
Temps de lecture :

Le phare de Pointe-des-Monts se retrouvent au coeur d'un jeu d'évasion qui aura lieu à la bibliothèque Le Manuscrit de Port-Cartier. Photo Johannie Gaudreault

Le travail d’équipe sera plus qu’utile à la bibliothèque le Manuscrit de Port-Cartier pour un jeu d’évasion.

Le lancement du jeu « Les naufragés de Pointe-des-Monts » se fait le mardi 21 octobre, dès 18 h, à la bibliothèque située dans le Complexe récréatif et culturel de Port-Cartier.

Ce sont huit élèves du Centre Éducatif L’Abri qui sont derrière la création du jeu. 

Les étapes de sa fabrication seront expliquées en ouverture de l’activité.

Les équipes pourront vivre l’expérience du jeu d’évasion, qui est d’une durée d’une heure. 

Il a été imaginé et scénarisé par les élèves, accompagnés de deux membres du personnel et supervisés par La Société – Jeux d’évasion de Rimouski.

Le jeu vise à faire connaître le Phare de Pointe-des-Monts, un lieu emblématique de la région.

L’activité s’adresse à un public de 12 ans et plus. Les inscriptions se prennent par téléphone, au 418 766-3366. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Injonction sur l’hôtel de ville de Sept-Îles : une décision attendue mardi après-midi

Élections à Sept-Îles : la parole aux candidats dans le district de Mgr-Blanche

Joanne Lefebvre : l’aluminium, la persévérance et l’impact au féminin

Emplois vedettes

OUVRIER POLYVALENT

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

JOURNALISTE

Journal Le Nord-Cotier
Sept-Îles
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Injonction sur l’hôtel de ville de Sept-Îles : une décision attendue mardi après-midi

Consulter la nouvelle
Actualité

Élections à Sept-Îles : la parole aux candidats dans le district de Mgr-Blanche

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 22 octobre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord