Le phare de Pointe-des-Monts au cœur d’un jeu d’évasion à Port-Cartier

Le travail d’équipe sera plus qu’utile à la bibliothèque le Manuscrit de Port-Cartier pour un jeu d’évasion.

Le lancement du jeu « Les naufragés de Pointe-des-Monts » se fait le mardi 21 octobre, dès 18 h, à la bibliothèque située dans le Complexe récréatif et culturel de Port-Cartier.

Ce sont huit élèves du Centre Éducatif L’Abri qui sont derrière la création du jeu.

Les étapes de sa fabrication seront expliquées en ouverture de l’activité.

Les équipes pourront vivre l’expérience du jeu d’évasion, qui est d’une durée d’une heure.

Il a été imaginé et scénarisé par les élèves, accompagnés de deux membres du personnel et supervisés par La Société – Jeux d’évasion de Rimouski.

Le jeu vise à faire connaître le Phare de Pointe-des-Monts, un lieu emblématique de la région.

L’activité s’adresse à un public de 12 ans et plus. Les inscriptions se prennent par téléphone, au 418 766-3366.