Le défilé de Noël de Port-Cartier de retour pour une 10e édition

Par Vincent Rioux-Berrouard 8:35 AM - 21 octobre 2025
Le défilé de Noël de Port-Cartier revient pour une 10 ᵉ édition le samedi 15 novembre 2025 dès 15 h 30. Photo Michael Veronneau

La magie de Noël sera à Port-Cartier le samedi 15 novembre lorsque se tiendra la 10e édition.

L’événement est organisé par la Chambre de commerce de Port-Cartier, en collaboration avec ArcelorMittal Exploitation minière Canada et la Ville de Port-Cartier.

Pour célébrer cet anniversaire marquant, les spectateurs pourront découvrir quelques nouveautés et surprises tout au long du parcours.

« Cette édition anniversaire promet une expérience festive inoubliable, avec de nouveaux chars et des moments magiques pour petits et grands », affirme Anne-Marie Dontigny, directrice des communications par intérim, ArcelorMittal Exploitation minière Canada.

Le défilé débutera vers 15 h 30 devant les bureaux d’ArcelorMittal et suivra les boulevards des Îles, du Portage-des-Mousses et des Rochelois, pour se terminer sur l’avenue Parent devant le sapin de la Ville de Port-Cartier, avec un grand feu d’artifice célébrant la décennie du défilé.

« Le défilé de Noël est devenu un événement-phare pour la communauté, un rassemblement attendu par toutes les familles qui contribue à faire briller la magie des Fêtes dans Port-Cartier. C’est un privilège de participer à cette tradition qui rapproche les gens et célèbre le dynamisme de la région », dit Mme Dontigny.

