L’adolescent porté disparu est retrouvé

Par Sylvain Turcotte 11:22 AM - 21 octobre 2025
Isaac-Rich Gabriel Photo courtoisie, Sûreté du Québec

Porté manquant depuis le jeudi 16 octobre, Isaac Rich Gabriel a été retrouvé ce matin (21 octobre).

L’adolescent âgé de 16 ans est en ” en bonne santé “, indique la Sûreté du Québec. 

