Joanne Lefebvre : l’aluminium, la persévérance et l’impact au féminin

À la tête de Lefebvre Industri-AL, entreprise familiale solidement implantée à Baie-Comeau, Joanne Lefebvre incarne une nouvelle génération d’entrepreneures : ancrée dans ses valeurs, curieuse de progrès et profondément humaine. Récemment finaliste dans la catégorie Entrepreneure d’impact du Réseau des femmes d’affaires du Québec, la présidente-directrice générale se confie avec simplicité sur son parcours, ses défis et sa vision.

Rien ne prédestinait Joanne Lefebvre à diriger un jour l’entreprise familiale. Diplômée en communication et politique, elle amorce sa carrière au sein du Drakkar de Baie-Comeau avant de revenir, presque par hasard, donner un coup de main à ses parents durant un été.

« C’était en 2005, je faisais des tâches administratives pour dépanner, et je ne suis jamais repartie », se souvient-elle.

De fil en aiguille, elle apprend la comptabilité, suit des formations en administration et en gestion de production. « Puis tranquillement, j’ai fait un peu de tout dans l’entreprise. Je me suis rendu compte que j’aimais beaucoup ça : développer et créer. Je trouve que, quand on est entrepreneur, on a la chance d’avoir un impact positif autour de nous », confie Mme Lefebvre.

Treize ans plus tard, en 2018, elle accède naturellement à la présidence de l’entreprise.

Un honneur collectif

Sa récente nomination dans la catégorie Entrepreneure d’impact n’est pas de son fait. Ce sont les représentants de Desjardins Côte-Nord qui ont soumis sa candidature.

« Moi, je ne l’aurais probablement pas fait », admet-elle humblement.

Elle a d’ailleurs hésité avant d’accepter. « Je ne suis pas beaucoup sur les honneurs individuels, j’aime mieux quand c’est des honneurs d’équipe », précise la femme d’affaires.

Mais elle y a vu une occasion de mettre en lumière la Côte-Nord et les femmes qui y entreprennent.

« J’ai trouvé ça intéressant : ça démontre aussi que, dans les régions, on a des femmes entrepreneures qui arrivent à bien s’en tirer. C’est sûr que c’est touchant », ajoute-t-elle.

Un monde d’hommes… et une crédibilité à bâtir

Travailler dans le secteur de l’aluminium n’a jamais été de tout repos pour une femme. « En 2005, ce n’était clairement pas très féminin, et ça ne l’est toujours pas beaucoup », constate-t-elle.

Lors de ses premières années d’expérience au sein de l’entreprise familiale, la crédibilité s’est gagnée lentement, mais sûrement.

« Il y avait des remarques un peu par rapport au fait que c’est la fille de Marc qui est là, et non qu’elle est compétente », confie Joanne.

Mais la persévérance a porté ses fruits.

« J’ai eu ces défis-là à relever. Mais on a réussi, parce que maintenant, Marc s’est retiré. Et aujourd’hui, on me considère beaucoup : on me consulte, on m’embarque sur des projets. Donc oui, j’ai réussi à le faire par moi-même. Ça aura probablement été un peu plus long que si j’avais été un homme, mais maintenant j’ai réussi à avoir cette crédibilité-là », rapporte-t-elle fièrement.

Conciliation et culpabilité

Derrière la dirigeante aguerrie se cache aussi une mère. Et comme beaucoup de femmes en affaires, elle a dû jongler entre sa vie familiale et professionnelle, avec ses deux enfants.

« Quand mes enfants étaient plus jeunes, c’était difficile. J’avais souvent l’impression de manquer quelque chose. Quand j’étais au travail, je voulais être avec eux, et quand j’étais avec eux, je pensais au travail », explique Joanne Lefebvre.

Avec les années, l’équilibre s’est adouci, sans jamais être parfait. Une certaine routine s’est installée, teintée de plus de sérénité.

« C’est quelque chose que j’ai trouvé particulièrement difficile. Même encore là, c’est moins pire parce qu’ils sont plus grands, mais c’est un défi pour les femmes entrepreneures », dit-elle.

Se remettre en question, toujours

Pour Joanne Lefebvre, le doute n’est pas une faiblesse : c’est un moteur. Une remise en question constante d’elle-même qui, aujourd’hui, lui permet d’être plus sereine à la tête de son entreprise.

« Je me suis toujours questionnée : est-ce que j’ai le bon équilibre ? Est-ce que c’est correct ? La culpabilité est souvent là. Trouver l’équilibre demande beaucoup, beaucoup de questionnements pour y arriver », explique l’entrepreneure.

Cette remise en question constante, elle l’a héritée de ses parents.

« Je pense que c’est un peu notre force ici, de toujours se remettre en question et d’essayer de voir si on peut être encore meilleurs. Je l’ai appris de mes parents. Quand je suis arrivée, c’était déjà leur façon de penser, et j’ai embarqué là-dedans très bien », se remémore-t-elle.

Des valeurs solides

À la base de toutes ses décisions : le bien-être des employés et le développement durable. Deux valeurs omniprésentes dans son entreprise.

« En tant qu’entrepreneurs, nous avons vraiment le bien-être de nos employés à cœur. C’est drôle à dire, on dirait que tous les employeurs disent ça, mais ici, nos décisions sont souvent guidées par ce que nos employés vont proposer, dans quoi ils vont embarquer, où ils vont être mobilisés », affirme-t-elle avec un sourire.

Chez Lefebvre Industri-AL, cela se traduit par une proximité réelle avec les équipes. Mais l’engagement de la dirigeante ne s’arrête pas aux murs de l’usine.

« On essaie aussi vraiment de faire des choix pour le développement durable. C’est un grand mot, mais c’est avant tout une façon d’avoir un meilleur impact dans la communauté », poursuit-elle.

L’entreprise nord-côtière, spécialisée dans les technologies liées à l’aluminium, mise d’ailleurs sur des pratiques écoresponsables et sur l’innovation locale.

Aux femmes qui hésitent encore

Son message aux femmes qui songent à se lancer en affaires est à son image : lucide et encourageant.

« Ça prend une bonne volonté, puis il faut bien s’entourer. Ça fonctionne : il y a plein de femmes qui réussissent dans leur domaine, que ce soit des domaines plus masculins ou non. Mais l’entourage est vraiment important, puis ça prend de la volonté. Il faut de la volonté », conclut-elle.

Pour elle, l’entrepreneuriat féminin passe aussi par la solidarité. Aujourd’hui sereine, mais toujours animée par ce feu intérieur qui l’a guidée depuis ses débuts, Joanne Lefebvre continue d’incarner une vision à la fois rigoureuse et humaine de l’entrepreneuriat nord-côtier.