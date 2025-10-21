Guylaine Lejeune souhaite devenir une mairesse à l’écoute

Après plusieurs années actives dans le domaine politique, tout est aligné pour que Guylaine Lejeune tente sa chance et devienne la première mairesse de Sept-Îles.

Guylaine Lejeune s’est impliquée dans le monde scolaire et a été conseillère municipale de 2003 à 2009, puis de 2013 jusqu’à cette année. Elle a aussi été directrice de la Société canadienne de la Sclérose en plaques Côte-Nord (SCSPCN), durant plus de six ans, jusqu’en 2018. Plusieurs imprévues ont repoussé sa décision d’aller de l’avant dans le poste de maire, comme la naissance de sa petite-fille, ou son opération au genou. Elle voulait pouvoir se donner à 100 % lors de son mandat, dit-elle. Le timing n’était toujours pas présent lors de la partielle en 2017.

« Il y a eu beaucoup de monde qui voulait y participer, mais je te dirais que pour moi, de démissionner pour me présenter, la Ville aurait été pratiquement sous tutelle, parce qu’il n’y avait pas assez de monde pour avoir le quorum au niveau du conseil. Je savais que mon tour viendrait », déclare la candidate aux élections municipales de Sept-Îles.

Ses priorités sont les logements, l’économie de la région et la rétention de la main-d’œuvre.

« Il y a beaucoup de choses qu’on doit revoir, il y a beaucoup de choses qu’on doit se réapproprier, puis sincèrement, c’est de prendre le temps de bien faire les choses. On ne peut pas tout savoir du jour au lendemain », souligne Guylaine Lejeune.

Elle souhaite être une mairesse qui est à l’écoute. Elle veut apprendre à connaître la nouvelle équipe et à mettre d’avant les forces de tout le monde, si elle est élue.

« Pour ma part, j’ai toujours essayé de faire en sorte de prendre des décisions les plus éclairées possibles, de voir toutes les facettes que ça peut toucher, quand je prends une décision, que ce soit au niveau de l’environnement, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau humain. Pour voir tous les facteurs, toutes les facettes que ça peut toucher pour en arriver à un résultat », précise Guylaine Lejeune.

« Moi, je pense que la qualité de vie des gens est importante, de pouvoir acheter localement, d’avoir une meilleure offre de services pour l’ensemble des gens d’affaire, être plus facilitant pour les commerçants », soutient Mme Lejeune.

Devenue grand-mère pour la deuxième fois, elle veut également faire de l’environnement une priorité pour les générations futures. Elle s’est impliquée dans le comité ZIP à Sept-Îles, la zone d’intervention prioritaire au niveau marin, lors de son implantation dans la région. Elle est également fière des mesures que la Ville de Sept-Îles a prises récemment pour le remboursement partiel des sous-vêtements lavables.

Elle prévoit être à l’écoute avec la communauté voisine de Uashat mak Mani-utenam et de poursuivre les ententes qui sont déjà faites, comme les services d’eau potable, le service incendie et celui de la SPCA. Elle souhaite également en développer d’autres pour le futur.

« Il faut connaître nos voisins et je pense qu’échanger et dialoguer dans le respect, on est capable. Ce sont des individus qui sont dévoués à leur communauté. Ils sont capables de réaliser de grands projets. Ils gèrent tout ce qu’ils ont sur leurs territoires, dans leur quartier », souligne la candidate.

Ce qu’elle aime de Sept-Îles

Native de Sept-Îles, Guylaine Lejeune est très fière de sa ville, et ce, depuis toujours. “ À la blague, quand j’étais plus jeune, je disais : je m’appelle Guylaine et je suis une Septilienne 100 % pure laine ”, lance-t-elle en rigolant. Elle y a tous ses souvenirs, toute son enfance est reliée à Sept-Îles. Les souvenirs qu’elle chérit le plus sont ceux de ses étés au bord de la mer et d’aller marcher sur d’immenses plages. Elle a également eu la chance d’élever ses enfants sur le bord de l’eau et en garde de merveilleux souvenirs. “ Un arbre peut avoir beaucoup de feuilles, mais l’important ce sont ses racines. Ma ville, c’est mes racines ”, déclare-t-elle. Tout à Sept-Îles est accessible en 5 minutes, que ce soit d’aller au cinéma, d’aller faire son épicerie, d’aller à la piscine ou à la bibliothèque. La proximité de tous les services est essentielle, croit-elle.