Élections à Sept-Îles : la parole aux candidats dans le district de Mgr-Blanche

Dans le cadre de notre couverture électorale, nous offrons de l’espace aux 18 candidats des différents postes de conseillers des neuf districts septiliens à pourvoir. En 150 mots, ils devaient répondre à la question : Pourquoi seraient-ils les meilleurs candidats pour vous représenter ? Voici les réponses des candidats dans le district de Mgr-Blanche.

Samuel Doucet

Originaire de Sept-Îles, j’ai 27 ans et je suis détenteur d’un baccalauréat en administration, concentration finance.

Entrepreneur d’ici, je suis propriétaire de la Taverne Chez Louis et du Dépanneur de la Deux, deux commerces bien ancrés dans notre communauté.

Je me présente parce que je crois qu’il est temps de laisser plus de place aux jeunes dans les décisions qui façonnent notre ville. Sept-Îles a tout pour être un endroit où il fait bon vivre, s’installer et bâtir un avenir.

Mais pour y arriver, il faut des élus à l’écoute, présents, qui se souviennent pourquoi ils ont été élus : représenter les citoyens.

Je veux être cette voix, proche des gens, honnête.

Samuel Doucet

Richard Gagnon

Bonjour à toutes et à tous,

Je me présente comme candidat au poste de conseiller municipal du district Monseigneur-Blanche.

Citoyen du district depuis mon enfance, j’ai à cœur de contribuer à une ville plus attractive, plus verte et plus à l’écoute de ses résidents.

Mon engagement repose sur des valeurs simples : transparence, dialogue et action concrète.

Je souhaite que chaque décision municipale soit guidée par le bon sens et l’intérêt collectif.

Je crois profondément à l’importance du contact direct avec les citoyens : être présent sur le terrain, à l’écoute des besoins réels et ouvert à la discussion.

Comme 150 mots, c’est bien peu pour exprimer une vision complète, je vous invite à visiter ma page Facebook : Richard Gagnon — candidat district Monseigneur-Blanche.

Vous y trouverez mes idées, mes vidéos et ma vision d’une ville qui se développe sans se dénaturer.

Au plaisir d’échanger avec vous !

Richard Gagnon

Poema Poko

Pourquoi je serais la meilleure candidate pour représenter les résidents du district Monseigneur-Blanche. Je me présente parce que je crois en la beauté du NOUS.

Chaque voix, chaque rêve, chaque différence est une richesse pour notre district.

Je veux faire de Monseigneur-Blanche un lieu où nos aînés se sentent entourés, où nos jeunes trouvent leur place, où nos familles s’épanouissent et où nos entreprises se développent. Ma force, c’est d’être présente sur le terrain, à l’écoute, et déterminée à transformer les idées en actions concrètes.

Je crois qu’un bon leadership se mesure à la proximité et à la capacité de rassembler. Écouter, agir, rassembler : c’est ma promesse. Ensemble, faisons de notre district un modèle d’inclusion, de solidarité et de fierté partagée.

Poema Poko

Chantale Vaillancourt

Élue en 2023 lors d’une élection partielle, j’ai embarqué dans un train à grande vitesse avec le projet de l’aréna. Les défis sont nombreux et ça me donne plus le goût de vous représenter au sein du conseil. J’ai acquis beaucoup de connaissances sur le fonctionnement d’une administration publique.

Ce qui me tenait à cœur était d’améliorer la promenade du Vieux-Quai et d’en faire profiter nos amis canins et la réfection du parc Steve Duchesne.

Je suis esthéticienne travailleuse autonome, ça me permet de me rendre disponible et d’être présente.

Je suis une fille de terrain très sociable, à l’écoute, engagée et animée par le désir de contribuer à l’amélioration de notre milieu de vie.

J’ai projet d’améliorer le réseau cyclable été, comme hiver.

Je rêve d’un accès plus facile, soit un désenclavement et d’une meilleure couverture cellulaire.

J’aime travailler en équipe pour le bien de la collectivité.