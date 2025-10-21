Élections à Sept-Îles : la parole aux candidats dans le district de Mgr-Blanche

Par Emy-Jane Déry 1:54 PM - 21 octobre 2025
Temps de lecture :

Samuel Doucet, Chantale Vaillancourt, Poema Poko et Richard Gagnon, les quatre candidats du district de Mgr-Blanche pour l'élection du 2 novembre. Photos courtoisie

Dans le cadre de notre couverture électorale, nous offrons de l’espace aux 18 candidats des différents postes de conseillers des neuf districts septiliens à pourvoir. En 150 mots, ils devaient répondre à la question : Pourquoi seraient-ils les meilleurs candidats pour vous représenter ? Voici les réponses des candidats dans le district de Mgr-Blanche.

Samuel Doucet

Originaire de Sept-Îles, j’ai 27 ans et je suis détenteur d’un baccalauréat en administration, concentration finance.

Entrepreneur d’ici, je suis propriétaire de la Taverne Chez Louis et du Dépanneur de la Deux, deux commerces bien ancrés dans notre communauté.

Je me présente parce que je crois qu’il est temps de laisser plus de place aux jeunes dans les décisions qui façonnent notre ville. Sept-Îles a tout pour être un endroit où il fait bon vivre, s’installer et bâtir un avenir.

Mais pour y arriver, il faut des élus à l’écoute, présents, qui se souviennent pourquoi ils ont été élus : représenter les citoyens.

Je veux être cette voix, proche des gens, honnête.

Samuel Doucet

Richard Gagnon

Bonjour à toutes et à tous,

Je me présente comme candidat au poste de conseiller municipal du district Monseigneur-Blanche.

Citoyen du district depuis mon enfance, j’ai à cœur de contribuer à une ville plus attractive, plus verte et plus à l’écoute de ses résidents.

Mon engagement repose sur des valeurs simples : transparence, dialogue et action concrète.

Je souhaite que chaque décision municipale soit guidée par le bon sens et l’intérêt collectif.

Je crois profondément à l’importance du contact direct avec les citoyens : être présent sur le terrain, à l’écoute des besoins réels et ouvert à la discussion.

Comme 150 mots, c’est bien peu pour exprimer une vision complète, je vous invite à visiter ma page Facebook : Richard Gagnon — candidat district Monseigneur-Blanche.

Vous y trouverez mes idées, mes vidéos et ma vision d’une ville qui se développe sans se dénaturer.

Au plaisir d’échanger avec vous !

Richard Gagnon

Poema Poko

Pourquoi je serais la meilleure candidate pour représenter les résidents du district Monseigneur-Blanche. Je me présente parce que je crois en la beauté du NOUS.

Chaque voix, chaque rêve, chaque différence est une richesse pour notre district.

 Je veux faire de Monseigneur-Blanche un lieu où nos aînés se sentent entourés, où nos jeunes trouvent leur place, où nos familles s’épanouissent et où nos entreprises se développent. Ma force, c’est d’être présente sur le terrain, à l’écoute, et déterminée à transformer les idées en actions concrètes.

Je crois qu’un bon leadership se mesure à la proximité et à la capacité de rassembler. Écouter, agir, rassembler : c’est ma promesse. Ensemble, faisons de notre district un modèle d’inclusion, de solidarité et de fierté partagée.

Poema Poko

Chantale Vaillancourt

Élue en 2023 lors d’une élection partielle, j’ai embarqué dans un train à grande vitesse avec le projet de l’aréna. Les défis sont nombreux et ça me donne plus le goût de vous représenter au sein du conseil. J’ai acquis beaucoup de connaissances sur le fonctionnement d’une administration publique.

Ce qui me tenait à cœur était d’améliorer la promenade du Vieux-Quai et d’en faire profiter nos amis canins et la réfection du parc Steve Duchesne. 

Je suis esthéticienne travailleuse autonome, ça me permet de me rendre disponible et d’être présente.

Je suis une fille de terrain très sociable, à l’écoute, engagée et animée par le désir de contribuer à l’amélioration de notre milieu de vie.

J’ai projet d’améliorer le réseau cyclable été, comme hiver.

Je rêve d’un accès plus facile, soit un désenclavement et d’une meilleure couverture cellulaire.

J’aime travailler en équipe pour le bien de la collectivité.

Chantale Vaillancourt

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Joanne Lefebvre : l’aluminium, la persévérance et l’impact au féminin

Le programme Les Recrues RONA soutient Les Vikings M13 B de Baie-Comeau 

L’adolescent porté disparu est retrouvé

Emplois vedettes

OUVRIER POLYVALENT

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Joanne Lefebvre : l’aluminium, la persévérance et l’impact au féminin

Consulter la nouvelle

Le programme Les Recrues RONA soutient Les Vikings M13 B de Baie-Comeau 

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 22 octobre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord