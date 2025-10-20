Une tournée en Minganie pour Marilène Gill

Par Vincent Rioux-Berrouard 12:01 PM - 20 octobre 2025
Temps de lecture :

La tournée de Marilène Gill en Minganie s’est terminée par une cérémonie en mémoire des travailleurs décédés et blessés grièvement lors du projet hydroélectrique de la rivière Romaine, ainsi que des 40 000 travailleurs ayant contribué à ce chantier emblématique. Photo tirée de Facebook

La députée fédérale de Côte-Nord-Kawawachikamach-Nitassinan, Marilène Gill, a mené une tournée de cinq jours la semaine dernière en Minganie. 

C’était l’occasion pour elle d’aller à la rencontre des organismes communautaires, des entreprises locales, des citoyens et des élus afin d’échanger sur les enjeux de la région.

« Comme élue de l’une des plus vastes circonscriptions du Québec, il est essentiel pour moi d’aller régulièrement à la rencontre des citoyens sur le terrain pour demeurer branchée à leur réalité », dit-elle. « Les discussions spontanées me tiennent d’ailleurs particulièrement à coeur. Elles me permettent de comprendre concrètement ce dont la population a besoin.»

Durant les rencontres qu’elle a eues, il a été question de l’accès aux soins de santé, le coût de la vie, l’assurance-emploi, le bilan démographique et l’immigration, le tourisme et la pêche commerciale et récréative.

« Ce sont tous des enjeux qui touchent le dynamisme de nos localités et la qualité de vie des Nord-Côtiers. Je suis impressionnée par l’attachement des Minganois à leur territoire, par leur créativité et par leur détermination à faire rayonner la Côte-Nord. Nos échanges me confirment à quel point la vitalité et la solidarité de nos communautés sont exemplaires. »

