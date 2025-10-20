Une tournée en Minganie pour Marilène Gill

La députée fédérale de Côte-Nord-Kawawachikamach-Nitassinan, Marilène Gill, a mené une tournée de cinq jours la semaine dernière en Minganie.

C’était l’occasion pour elle d’aller à la rencontre des organismes communautaires, des entreprises locales, des citoyens et des élus afin d’échanger sur les enjeux de la région.

« Comme élue de l’une des plus vastes circonscriptions du Québec, il est essentiel pour moi d’aller régulièrement à la rencontre des citoyens sur le terrain pour demeurer branchée à leur réalité », dit-elle. « Les discussions spontanées me tiennent d’ailleurs particulièrement à coeur. Elles me permettent de comprendre concrètement ce dont la population a besoin.»

Durant les rencontres qu’elle a eues, il a été question de l’accès aux soins de santé, le coût de la vie, l’assurance-emploi, le bilan démographique et l’immigration, le tourisme et la pêche commerciale et récréative.

« Ce sont tous des enjeux qui touchent le dynamisme de nos localités et la qualité de vie des Nord-Côtiers. Je suis impressionnée par l’attachement des Minganois à leur territoire, par leur créativité et par leur détermination à faire rayonner la Côte-Nord. Nos échanges me confirment à quel point la vitalité et la solidarité de nos communautés sont exemplaires. »