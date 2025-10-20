Un dîner-débat économique pour les candidats à la mairie de Sept-Îles

La Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam tient un dîner-débat avec les trois candidats à la mairie de Sept-Îles, lundi midi.

« Les candidats présenteront leurs visions économiques pour Sept-Îles à travers trois grands thèmes : la croissance, la main-d’œuvre et la durabilité », explique la Chambre.

Pour accéder à l’événement, des billets sont en ventes au coût de 30 $ pour les membres et 35 $ pour les non-membres.

Un autre débat mardi

Par ailleurs, mardi soir, les candidats seront à nouveau réunis pour un débat public. L’événement organisé par le Journal Le Nord-Côtier, NousTv et le Cégep de Sept-Îles sera accessible gratuitement dans le hall de cégep. Il se tiendra de 18 h à 19 h 30.

Il y aura également une petite période durant laquelle le public pourra poser des questions aux candidats. Les thèmes abordés seront la gestion des finances publiques, communications et transparence, infrastructures sportives, environnement et déclin démographique.