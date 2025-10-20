Réactions sur le registre sur l’hôtel de ville de Sept-Îles : entre déception et joie

La saga de l’hôtel de ville est loin d’être finie et c’est désormais sur la table du prochain conseil que cet épineux dossier se retrouvera.

Depuis des années, la question du futur de l’hôtel de ville situé sur l’avenue de Quen monopolise une partie de la vie politique septilienne. À la suite d’une entente entre le CISSS de la Côte-Nord et la Ville pour la vente du terrain de l’hôtel de ville, au printemps 2024, il était permis de croire que cette roche dans le soulier des élus municipaux allait enfin être retirée.

Toutefois, les Septiliens en ont décidé autrement lorsque 2 536 se sont déplacés pour signer le registre du règlement d’emprunt nécessaire pour la construction d’un nouvel hôtel de ville.

Le certificat du résultat sera déposé au conseil municipal, lors de la séance du 24 novembre prochain. C’est donc dire que les nouveaux élus se retrouveront avec une décision importante dès leur arrivée : celui de tenir un référendum sur le règlement d’emprunt, ou de revoir son projet d’hôtel de ville, en tenant compte notamment des conséquences financières qu’entraînerait, à cette étape, toute modification à la nature du projet.

Certaines dépenses ont déjà été engagées par la Ville pour son projet de nouvel hôtel de ville qui devait être situé à l’arrière du Centre socio-récréatif et qui forcerait la relocalisation de terrains de tennis. C’est notamment le cas des plans et devis qui ont coûté presque 2 M$ à la municipalité.

Le maire sortant de Sept-Îles, Denis Miousse, se dit déçu du résultat, mais reconnaît que la population s’est exprimée de façon démocratique dans ce dossier.

Il reste convaincu que le site pour le nouvel hôtel de ville était le bon.

« On n’avait pas pris cette décision de façon légère. On avait des études qui disaient que c’était le meilleur endroit pour cet édifice », dit-il.

Il craint que si la Ville retourne à la case départ dans ce dossier, qu’il y ait des coûts supplémentaires, que se soit pour refaire les plans, ou que les soumissions dans le cadre d’un hypothétique nouvel appel d’offres pour des travaux de construction soient plus élevées.

Il indique également que c’était son souhait et celui d’une majorité de conseillers de régler ce dossier, qui est discuté depuis 2021, avant le déclenchement des élections.

« Les gens ne peuvent pas dire qu’on les prit par surprise. On en parle depuis 2021 », dit-il.

Pour lui, la Ville a été transparente dans ce dossier, notamment sur le choix du lieu. Il précise toutefois que la municipalité n’a pas donné tous les détails sur le bâtiment lui-même, pour ne pas influencer les soumissions. Cette stratégie a fonctionné, selon la Ville, parce que les prix obtenus lors de l’appel d’offres correspondaient aux estimations de la Municipalité.

Un nouveau site

L’une des voix fortes en faveur de la signature du registre a été la présidente du conseil d’administration du club Tennis junior Sept-Îles, Eve Goulet. Elle accueille favorablement le résultat de la tenue du registre. Cette dernière à l’impression que plusieurs raisons ont motivé les citoyens à aller apposer leur signature, que ce soit la relocalisation des terrains de tennis, le coût du nouvel hôtel de ville ou le manque de transparence dans ce dossier.

« Force est de constater que les gens se sont sentis interpellés et que les gens ont utilisé leur droit de parole », dit-elle.

Un référendum n’est pas voulu selon elle, parce que cela entraînerait des coûts supplémentaires à la municipalité, alors que celle-ci viendra de tenir une élection.

« Le scénario serait de revoir les options et les sites pour le prochain hôtel de ville », dit-elle, en prônant la transparence pour le prochain conseil.

Elle souhaite que ce dernier conserve les terrains de tennis derrière le Centre socio-récréatif, dans un scénario idéal.

« Les infrastructures sont fonctionnelles et disponibles », dit-elle, à propos des terrains et du chalet de service.