Des personnes marchent à Sept-Îles pour la Journée mondiale du don d’organes et de tissus

Par Sylvain Turcotte 11:39 AM - 20 octobre 2025
Une photo de groupe des participants de la 10e édition du Défi Chaîne de vie sur la Côte-Nord. Photo courtoisie

L’édition 2025 du Défi Chaîne de vie à Sept-Îles a attiré quelque quatre-vingts personnes, célébrant ainsi la Journée mondiale du don d’organes et de tissus.

Pour une première fois, l’événement se tenait dans les sentiers du parc Holliday, contrairement à la Station Gallix. 

Les personnes présentes ont d’ailleurs souligné l’accessibilité du site, a fait savoir Sonia Lachance, membre de l’organisation du Défi Chaîne de vie pour la région.

« Nous avons eu plusieurs nouveaux participants grâce à ce changement de lieu », a-t-elle mentionné.

Sur le lot des participants à l’activité du 19 octobre, célébrant ainsi la vie, deux personnes qui ont retrouvé la santé grâce à des greffes, Caroline Bourgeois et Anne Roy, mais aussi des membres de familles de donneurs et receveurs, soit Denis Clements et Mylène Barbeau. 

« L’ambiance était festive, un peu comme des retrouvailles. Nous sommes une communauté tissée serrée et ces rassemblements sont une occasion de passer de bons moments ensemble. La météo nous a fait un clin d’œil automnal avec son soleil et même de la chaleur », a indiqué Mme Lachance.

La 10e édition de Chaîne de vie à Sept-Îles a permis une récolte de 1 100 $. 

Cette année, l’événement rendait hommage aux enseignantes et enseignants Chaîne de vie, premier maillon de la grande chaîne du don et porteurs d’espoir pour toutes les personnes en attente d’une greffe.

« En 10 ans, plus de 350 enseignants ont été formés à travers la province et près de 400 000 jeunes ont bénéficié du programme », a souligné Sonia Lachance.

Lynn Roberts était la porte-étendard de la Côte-Nord pour l’édition 2025. L’enseignante offre des ateliers sur l’importance du don d’organes et des tissus depuis près de 20 ans. 

Anne Roy, qui a retrouvé la santé grâce a une greffe, était du Défi Chaîne de vie à Sept-Îles. Photo courtoisie

Lynn Roberts, la porte-étendard de Chaîne de vie 2025 pour la Côte-Nord. Photo courtoisie

