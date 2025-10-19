L’horreur au Musée de la Côte-Nord

Marée Motrice, le collectif de création d’expériences culturelles rassembleuses de Sept-Îles, garantie des frissons pour son activité de l’Halloween.

À défaut du Vieux-Poste Hanté pour cette année, en raison de travaux, ce sera le Musée de l’horreur pour la soirée du 31 octobre.

L’organisation propose une visite des souterrains du Musée de la Côte-Nord, avec un parcours immersif entre 18 h et 21 h.

Les gens pourront s’attendre à avoir bien peur, a fait savoir Sabrina Vigneau, de Marée Motrice.

« Les visiteurs seront dans la peau de nouveaux employés du musée, qui ont reçu le contrat de venir déplacer le sarcophage du Pharaon. L’équipe qui avait le contrat avant elle s’est enfuie, sans redonner de nouvelles. Elle devra donc prendre son courage à deux mains pour réussir la mission », raconte Mme Vigneau, au sujet du concept.

L’entrée se fera à l’arrière du musée, par la terrasse. L’activité s’adresse aux personnes de 11 ans et plus.

En marge de l’événement, l’organisation recherche des acteurs pour les différents rôles, mais aussi quelqu’un pour la réalisation des maquillages.