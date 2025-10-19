Les entreprises touristiques de la Côte-Nord à l’honneur

Par Johannie Gaudreault 3:00 PM - 19 octobre 2025
Temps de lecture :

La directrice générale de Tourisme Côte-Nord, Joannie Francoeur-Côté, rappelle l'importance de reconnaître le travail des entrepreneurs touristiques. Photo Tourisme Côte-Nord

Les entreprises touristiques de la Côte-Nord seront célébrées le 23 octobre à Baie-Comeau, lors du Gala du mérite touristique organisé par Tourisme Côte-Nord. Huit prix seront remis à des entreprises et organismes qui contribuent au rayonnement régional.

L’événement bisannuel, présenté sous le thème ” S’unir pour rayonner “, vise à mettre en lumière l’excellence, l’innovation et la collaboration au sein de l’industrie régionale.

Au total, huit prix honorifiques seront décernés à des entreprises et acteurs du milieu, dont les prix S’unir pour rayonner, Marketing de l’année, Initiative et développement durable, Événement de l’année, Émergence, Expérience autochtone, Producteurs et artisans et Coup de cœur.

La directrice de Tourisme Côte-Nord, Joannie Francoeur-Côté, rappelle l’importance de reconnaître le travail des entrepreneurs touristiques qui participent activement à la vitalité du territoire.

” Les entreprises touristiques sont au cœur du rayonnement de la Côte-Nord. Leur créativité, leur sens de l’accueil et leur volonté de travailler ensemble font toute la différence. Chaque collaboration, petite ou grande, contribue à construire une destination forte, attrayante et fière de ses racines. Ce Gala, c’est avant tout un hommage à ces artisans passionnés qui font vibrer notre région “, souligne-t-elle.

En plus des prix remis, six entreprises régionales seront honorées pour leur contribution durable au développement touristique. Cet hommage viendra souligner leur persévérance, leur engagement et leur apport à la notoriété de la région comme destination de choix.

Le Gala s’inscrira dans la continuité de la Journée collaborative de Tourisme Côte-Nord, un événement de partage et de réseautage qui se tiendra plus tôt dans la journée. Au programme : une conférence interactive sur la collaboration, un panel d’entreprises présentant des réussites collectives et un atelier de maillage pour favoriser de nouvelles synergies.

