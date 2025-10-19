Le Festival du film de Sept-Îles prend une pause en 2026

Par Vincent Rioux-Berrouard 6:43 PM - 19 octobre 2025
Christophe James, l’ancien coordonnateur du Festival CinéSEPT et Jessie-Pier Grenier, co-présidente du conseil d’administration du festival, lors de la cérémonie de clôture de l’édition ayant eu lieu en février 2025.  Photo Lucas Sanniti

Le Festival du film de Sept-Îles Ciné7 a annoncé qu’il ne tiendra pas sa prochaine édition qui devait avoir lieu en février 2026.

Par voie de communiqué, le conseil d’administration indique que cette pause lui permettra d’entreprendre une période de restructuration et de réflexion stratégique. Un retour de l’événement est prévu pour février 2027.

« Dans ce contexte de pénurie de main-d’œuvre et de coupures dans la sphère artistique, nous préférons nous concentrer sur la pérennité de notre mission avec de la formation, de la réflexion stratégique approfondie et du repos », explique la coprésidente Jessie-Pier Grenier.

L’édition qui aurait eu lieu en février 2026 aurait été la 35e de l’événement.

Le conseil d’administration a aussi tenu à remercier Christophe James qui occupait jusqu’à tout récemment la fonction de coordonnateur du Festival du film de Sept-Îles Ciné7. Il travaille désormais comme directeur général de la Chambre de commerce de Sept-Îles–Uashat mak Mani-utenam.

« Nous remercions notre ancien coordonnateur pour le rayonnement ainsi que les précieux partenariats développés au cours de son mandat. Grâce à Christophe, le festival grandit et les Septiliens nous méritent en forme pour sa prochaine édition », dit Mme Grenier.

