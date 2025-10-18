Les Pionniers CFL partent en trombe

Les Pionniers CFL de Baie-Comeau ont amorcé leur nouvelle saison en force, samedi soir, quand ils ont signé une victoire convaincante de 5-1 sur les Basques de Sept-Îles devant 1703 amateurs réunis au Centre sportif Alcoa.

Les protégés du nouvel entraîneur-chef Yan Côté n’ont pas mis trop de temps à afficher leurs couleurs et ont rapidement pris le contrôle de la partie dès les premiers instants de la rencontre.

Après avoir inscrit le premier but du match (celui de la recrue Adam Bernard), les locaux ont sonné la charge, en deuxième période, avec une poussée de trois buts sans riposte dont deux inscrits en 46 secondes d’intervalle.

Très efficace à la ligne bleue, le défenseur Andrew Michaud a doublé l’avance des siens avant de voir son coéquipier Xavier Dionne (un autre défenseur) porter le pointage à 3-0.

Une autre recrue des Pionniers, Eliot Fortin Robinson a ajouté sa touche personnelle, quelques minutes tard, avec un tir parfait dans la lucarne, qui n’a donné aucune chance au gardien septilien Joël McKenzie.

Beaucoup de vitesse

Très intenses et très rapides dès les premiers instants du match, les Bleus ont vite imposé leur rythme et les visiteurs n’ont jamais vraiment été capables de suivre leur cadence lors de ce match inaugural.

« Avec plusieurs nouveaux joueurs dans l’alignement, nous avons vite implanté un système de jeu et, pour un premier match, les joueurs ont très bien répondu à l’appel. Il y a encore des ajustements à faire, mais cela commence très bien », a commenté le pilote des Bleus Yan Côté.

L’entraîneur-chef a bien apprécié la collaboration de tous ses hommes. « Offensivement, nous avons utilisé 11 joueurs et tout le monde a fait sa part. Les jeunes se sont très bien mixés avec les vétérans. La saison est encore jeune, mais c’est très encourageant. »

Dans le clan ennemi, l’entraîneuse-adjoint Mélodie Bouchard a reconnu que les deux buts rapides en deuxième période ont été un fait saillant. « À 3-0, c’est vrai que les jambes sont devenues plus lourdes de notre côté, mais les joueurs n’ont pas lâché et ont bien réagi en troisième période. »

En charge derrière le banc en l’absence de l’entraîneur-chef Érick Miousse, Bouchard assure que son club va rectifier le tir. « Il s’agissait d’un premier match et rien n’a semblé fonctionné pour nous. Somme toute, nous allons nous ajuster et cela sera différent quand nous allons nous revoir à Sept-Îles. »

En vitesse

Première étoile de la partie, le capitaine des Pionniers Félix Lefrançois a complété le pointage pour les vainqueurs, qui peuvent miser sur des jeunes attaquants prometteurs comme William Gagnon et William Jean.

Le capitaine des Basques, Maxime Lévesque, a profité d’un avantage numérique en troisième période pour inscrire l’unique filet des siens face au gardien de but Frédérick Roy confiant et très alerte devant sa cage.