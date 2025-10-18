Le Splendor accoste à Sept-Îles

Le Splendor de Regent Seven Seas Cruises est de retour pour une deuxième escale à Sept-Îles cette année. Il a accosté samedi matin au quai de Pointe-aux-Basques.

Le navire de croisière compte à son bord 726 passagers et 538 membres d’équipage.

Durant la journée, le Pavillon des croisières s’animera avec la présence d’artisans locaux qui proposeront leurs créations aux croisiéristes, mais aussi aux citoyens de Sept-Îles qui sont invités à venir profiter de l’ambiance et des activités sur place.

La prochaine escale d’un navire de croisière à Sept-Îles sera le 20 octobre avec la visite du Insignia. Il s’agira de la dernière escale au calendrier de Destination Sept-Îles Nakauinanu pour l’année 2025.