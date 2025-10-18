Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Mairie de Sept-Îles : Patrick Hudon veut faire de la politique 2.0

Tentant pour une deuxième fois de devenir le maire de Sept-Îles, le candidat Patrick Hudon a bon espoir d’accéder à la plus haute fonction du conseil municipal.

Élections à Sept-Îles : la parole aux candidats dans le district de Sainte-Marguerite

Dans le cadre de notre couverture électorale, nous offrons de l’espace aux 18 candidats des différents postes de conseillers des neuf districts septiliens à pourvoir. En 150 mots ils devaient répondre à la question : Pourquoi seraient-ils les meilleurs candidats pour vous représenter ? Voici les réponses des candidats dans le district de Sainte-Marguerite.

Élections à Sept-Îles : la parole aux candidats dans le district de Ferland

Dans le cadre de notre couverture électorale, nous offrons de l’espace aux 18 candidats des différents postes de conseillers des neuf districts septiliens à pourvoir. En 150 mots, ils devaient répondre à la question : Pourquoi seraient-ils les meilleurs candidats pour vous représenter ? Voici les réponses des candidats dans le district de Ferland.

Élections à Sept-Îles : la parole au nouveau conseiller du district de l’Anse

Dans le cadre de notre couverture électorale, nous offrons de l’espace aux 18 candidats des différents postes de conseillers des neuf districts septiliens à pourvoir. En 150 mots, ils devaient répondre à la question : Pourquoi seraient-ils les meilleurs candidats pour vous représenter ? Voici la réponse du candidat élu par acclamation dans le district de l’Anse, Jeannot Vich.

Élections à Sept-Îles : la parole aux candidats dans le district de Marie-Immaculée

Dans le cadre de notre couverture électorale, nous offrons de l’espace aux 18 candidats des différents postes de conseillers des neuf districts septiliens à pourvoir. En 150 mots, ils devaient répondre à la question : Pourquoi seraient-ils les meilleurs candidats pour vous représenter ? Voici les réponses des candidats dans le district de Marie-Immaculée.

L’ex-directrice de la Caisse Desjardins de Port-Cartier vise la mairie

Après sa longue carrière chez Desjardins, Danielle Beaupré se sent prête pour la mairie de Port-Cartier. Ayant siégé quatre ans au conseil de ville en tant que conseillère municipale, elle désire concrétiser plusieurs projets déjà amorcés, comme la première politique en développement durable qui est sur le point d’aboutir.

Mairie de Port-Cartier : Gilles Fournier mise sur son expérience

Après quatre mandats comme conseiller municipal, Gilles Fournier estime être la meilleure personne pour occuper la fonction de maire de Port-Cartier.

Démolition de l’hôtel de ville de Sept-Îles : un juge tranchera mardi

Les travaux de démolition de l’hôtel de ville de Sept-Îles seront reportés d’au moins une journée, en raison de démarches judiciaires intentées par trois citoyens.

Le Cégep de Sept-Îles obtient 2,2 M$ pour un projet de recherche

Le Cégep de Sept-Îles obtient une subvention de 2 236 270 $ des gouvernements pour un projet de recherche appliquée en milieu nordique qui permettra de faire des inspections industrielles dans des environnements isolés.

Port de Sept-Îles : une jeune PDG qui n’a pas froid aux yeux

Elle vient de là où l’eau est salée. Elle est très instinctive et pour bien gérer la pression, elle fait des marathons. Les projets de plusieurs centaines de millions de dollars qu’elle a maintenant sur son bureau ne lui font pas peur, bien au contraire. Ce sont des opportunités, des défis dit-elle, les yeux brillants. À tout juste 36 ans, Alexandra Chouinard est la plus jeune PDG dans l’industrie maritime au Canada. Une femme dans un monde d’hommes.

Sept-Îles vivra à nouveau la magie des Fêtes

Des chars allégoriques illuminés feront briller les yeux de petits et grands encore cette année avec la Parade de Noël de Sept-Îles.

La plus grande chaise Adirondack au Québec est à Port-Cartier

Un groupe de huit élèves de Port-Cartier, ainsi que deux enseignantes, ont construit la plus grande chaise Adirondack du Québec.

Le Défi Chaîne de vie au parc Holliday de Sept-Îles

La Journée mondiale du don d’organes et de la greffe sera célébrée le 19 octobre à Sept-Îles, avec le Défi Chaîne de vie.

Pas de Tournoi de hockey Shelna de Havre-Saint-Pierre cette année

Un manque de bénévoles force l’annulation de l’édition 2025 du Tournoi de hockey Shelna de Havre-Saint-Pierre. Cette activité de financement était fort importante pour l’organisme qui assure des services de qualité à des personnes présentant différentes déficiences de la Minganie.

Les Basques veulent défendre leur titre

Érick Miousse a fait le choix de revenir derrière le banc des Basques – Groupe Olivier pour une raison, soit que la formation septilienne devienne la première de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord à décrocher deux fois d’affilée le titre de champions des séries. L’entraîneur est confiant quant aux chances de son équipe d’y parvenir.

Senior AA : les Pionniers CFL de Baie-Comeau visent encore le sommet

Les Pionniers CFL de Baie-Comeau ont ajouté du sang neuf à leur formation, mais cela ne les empêche pas de toujours aspirer aux grands honneurs dans la Ligue de hockey senior AA de la Côte-Nord.

