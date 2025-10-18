584 250 $ pour soutenir le Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis

Le Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis reçoit une aide du gouvernement du Québec 584 250 $ pour soutenir l’organisation dans sa mission.

Cette contribution gouvernementale s’inscrit dans un investissement total de 55,5 millions de dollars sur trois ans, accordé au Créneau carrefour jeunesse dans le but d’appuyer les activités des carrefours jeunesse-emploi sur l’ensemble du territoire québécois.

Grâce à l’argent obtenu, le Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis pourra continuer à favoriser la persévérance scolaire et l’autonomie personnelle des jeunes, augmenter la participation de ces derniers à des projets d’entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat, et encourager leur présence dans des lieux décisionnels.

« Depuis 1996, soit depuis bientôt 30 ans, le Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis a accompagné des milliers de jeunes dans leur parcours vers l’autonomie. Je suis fière de l’engagement de notre gouvernement envers la jeunesse nord-côtière grâce à ce partenariat avec l’organisme », a commenté Kateri Champagne Jourdain, députée de Duplessis et ministre responsable de la Côte-Nord.