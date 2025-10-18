584 250 $ pour soutenir le Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis

Par Vincent Rioux-Berrouard 1:25 PM - 18 octobre 2025
Temps de lecture :

Les locaux du Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis à Sept-Îles. Photo Vincent Rioux-berrouard

Le Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis reçoit une aide du gouvernement du Québec 584 250 $ pour soutenir l’organisation dans sa mission.

Cette contribution gouvernementale s’inscrit dans un investissement total de 55,5 millions de dollars sur trois ans, accordé au Créneau carrefour jeunesse dans le but d’appuyer les activités des carrefours jeunesse-emploi sur l’ensemble du territoire québécois.

Grâce à l’argent obtenu, le Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis pourra continuer à favoriser la persévérance scolaire et l’autonomie personnelle des jeunes, augmenter la participation de ces derniers à des projets d’entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat, et encourager leur présence dans des lieux décisionnels.

« Depuis 1996, soit depuis bientôt 30 ans, le Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis a accompagné des milliers de jeunes dans leur parcours vers l’autonomie. Je suis fière de l’engagement de notre gouvernement envers la jeunesse nord-côtière grâce à ce partenariat avec l’organisme », a commenté  Kateri Champagne Jourdain, députée de Duplessis et ministre responsable de la Côte-Nord.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Le Splendor accoste à Sept-Îles

La traverse de Tadoussac-Baie-Ste-Catherine fête ses 45 ans

Le président de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec de passage sur la Côte-Nord

Emplois vedettes

JOURNALISTE

Journal Le Nord-Cotier
Sept-Îles
Consulter l'offre

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Le Splendor accoste à Sept-Îles

Consulter la nouvelle

La traverse de Tadoussac-Baie-Ste-Catherine fête ses 45 ans

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 15 octobre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord