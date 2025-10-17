Trois citoyens de Sept-Îles ont entrepris des démarches judiciaires afin que soit émise en urgence une injonction pour empêcher la démolition de l’hôtel de ville de Sept-Îles.

Les trois citoyens sont Marie-Josée Desrosiers, Mario Dufour, bien connu pour ses interventions sur cet enjeu lors des séances du conseil, ainsi que Marc Fafard, candidat dans le district de Moisie-Les Plages pour devenir conseiller municipal.

Les travaux de démolition de l’hôtel de ville de Sept-Îles, situé sur l’avenue de Quen, doivent s’amorcer la semaine prochaine.

Dans le document judiciaire, les demandeurs s’opposent à la démolition en raison de « la haute valeur patrimoniale et architecturale» du bâtiment. Il est aussi argumenté que la décision de démolir l’hôtel de ville a été prise en pleine période électorale ce qui a pour effet que les nouveaux élus ne pourront se prononcer sur la démolition. Il s’agit d’une décision qui est qualifiée de « cavalière et de déraisonnable» par les demandeurs.

C’est aujourd’hui (vendredi), au palais de justice de Sept-Îles que la cause sera entendue.