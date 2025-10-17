Le Drakkar échange son meilleur pointeur, le joueur de 20 ans Louis-Charles Plourde, aux Foreurs de Val-d’Or.
En retour, la troupe baie-comoise reçoit des choix de 2e et 3e ronde.
« Merci pour ton temps passé à Baie-Comeau, LCP, et bonne chance avec les Foreurs », écrit le Drakkar sur sa page Facebook.
