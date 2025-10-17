Le Drakkar aurait mérité un meilleur sort

Le Drakkar s’est très bien battu, mais cela n’a pas été suffisant pour l’empêcher de subir un 12e revers de suite, vendredi soir, quand il a plié l’échine 4-3, en tirs de barrage, devant les Eagles du Cap-Breton.

Cette défaite crève-cœur à domicile est difficile à avaler pour la troupe baie-comoise, qui a, de loin, livré sa meilleure performance collective de la saison devant les 1403 spectateurs présents au Centre sportif Alcoa.

Tout comme la veille, les locaux ont amorcé le match en force en se forgeant une avance de deux buts après 20 minutes de jeu. Tout comme la veille, les visiteurs de la Nouvelle-Écosse ont profité du deuxième engagement pour combler le recul.

Victimes de trois infractions consécutives en fin de deuxième et début du troisième tiers, les vikings du navire, inspirés par une autre superbe prestation de leur gardien Lucas Beckman, sont parvenus à tenir le coup et limiter les dommages.

Troisième période

Le défenseur Alexis Mathieu, avec son deuxième filet en deux parties, a redonné espoirs aux siens quand il a procuré une avance de 3-2 aux Rouges à la quatrième minute de jeu de la troisième période.

Inspirés par cette priorité, les membres de l’équipage ont démontré beaucoup d’énergie avant de voir l’ennemi relancer le débat, avec moins de cinq minutes à écouler, grâce au but Samuel Rocca.

Victime d’une autre punition lors de la période de prolongation, le Drakkar a de nouveau résisté, mais le scénario a pris fin, en fusillade, par l’unique but inscrit de l’ennemi, celui de Romain Litalien.

« C’est dommage. Les joueurs ont apporté des ajustements et ont très bien amorcé le match. Il y a eu des moments forts, mais d’autres plus difficiles au cours de la deuxième période », a avoué l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire.

Satisfait de la performance de son désavantage numérique (aucun but alloué en six tentatives), le pilote a vu de belles choses de certains nouveaux-venus. « On demande aux joueurs de travailler et de bien le faire. Il y a plusieurs jeunes qui ont démontré beaucoup d’énergie et c’est positif de ce côté ».

Le directeur général du navire a procédé à une transaction importante, en matinée, quand il a refilé l’attaquant de 20, Louis-Charles Plourde, aux Foreurs de Val-d’Or en retour d’un choix de 2e ronde en 2026 et de 3e ronde en 2027.

« Dans le contexte actuel, nous avons pris une décision pour l’avenir et le retour espéré. Louis-Charles a vécu des belles saisons à Baie-Comeau et nous en profitons pour lui souhaiter la meilleure des chances pour la suite », a résumé le dirigeant.

En vitesse

Kyle Powers et Drew Allison (son 1er en carrière dans la LHJMQ) ont inscrit les autres buts du Drakkar, qui a tout de même ajouté un quatrième point au classement général.

Maxime Sauthier et Lucas Romeo ont aussi enfilé l’aiguille pour les vainqueurs, qui repartent de Baie-Comeau avec une récolte fructueuse et avec les grands honneurs de ce programme double.