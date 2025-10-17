Élections à Sept-Îles : la parole aux candidats dans le district de Sainte-Marguerite

Par Emy-Jane Déry 6:00 AM - 17 octobre 2025
Temps de lecture :

Anthony Lebel et Josée Pedneault sont les deux candidats dans le district de Sainte-Marguerite. Photos courtoisie

Dans le cadre de notre couverture électorale, nous offrons de l’espace aux 18  candidats des différents postes de conseillers des neuf districts septiliens à pourvoir. En 150 mots ils devaient répondre à la question : Pourquoi seraient-ils les meilleurs candidats pour vous représenter ? Voici les réponses des candidats dans le district de Sainte-Marguerite.

Anthony Lebel

Un district fort, c’est un district où chaque citoyen compte. Notre ville a du potentiel. Elle mérite des décisions réfléchies, prises avec transparence et en partenariat avec la communauté. Les résidents de Sainte-Marguerite font face à de nombreux défis. Habitué à gérer des enjeux complexes, à mobiliser les ressources et à livrer des résultats, je m’engage à être ce lien entre vous, citoyens du district, et l’administration municipale.

Je ne suis pas là pour faire de belles promesses : je me présente pour agir, pour écouter et pour bâtir des solutions novatrices, concrètes et durables.

Par mon empathie, mon écoute et ma rigueur au travail, je défendrai vos intérêts et ferai entendre votre voix à la table du conseil municipal. C’est ensemble que nous ferons avancer les dossiers qui nous tiennent à cœur.

Ensemble, faisons avancer Sainte-Marguerite.

Anthony Lebel Photo courtoisie

Josée Pedneault

Pourquoi je me présente dans le district Sainte-Marguerite

Native de Sept-Îles, j’ai toujours eu à cœur le bien-être de ma communauté. Depuis plus de 30 ans, j’accompagne les gens avec écoute, respect et sens des responsabilités — des valeurs qui me définissent et que je veux mettre au service des citoyens de mon secteur.

Je connais les réalités de Sainte-Marguerite : ses forces, ses défis et ses besoins concrets. Je veux être une voix proche des gens, capable de défendre nos priorités : la sécurité, l’entretien de nos infrastructures, le soutien à nos familles et la vitalité de nos organismes.

Je suis une femme d’action, accessible, à l’écoute et déterminée à faire une différence réelle, avec transparence et équilibre.

Ensemble, faisons avancer notre district !

Josée Pedneault Photo courtoisie

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Hôtel de ville de Sept-Îles : le nombre de signatures atteint à 24h de la fin du registre 

Disparition d’un adolescent de 16 ans à Sept-Îles

Mario Saint-Amand animera la Nuit des sans-abris vendredi

Emplois vedettes

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

JOURNALISTE

Journal Le Nord-Cotier
Sept-Îles
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Hôtel de ville de Sept-Îles : le nombre de signatures atteint à 24h de la fin du registre 

Consulter la nouvelle

Disparition d’un adolescent de 16 ans à Sept-Îles

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 15 octobre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord