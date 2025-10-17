Élections à Sept-Îles : la parole aux candidats dans le district de Sainte-Marguerite

Dans le cadre de notre couverture électorale, nous offrons de l’espace aux 18 candidats des différents postes de conseillers des neuf districts septiliens à pourvoir. En 150 mots ils devaient répondre à la question : Pourquoi seraient-ils les meilleurs candidats pour vous représenter ? Voici les réponses des candidats dans le district de Sainte-Marguerite.

Anthony Lebel

Un district fort, c’est un district où chaque citoyen compte. Notre ville a du potentiel. Elle mérite des décisions réfléchies, prises avec transparence et en partenariat avec la communauté. Les résidents de Sainte-Marguerite font face à de nombreux défis. Habitué à gérer des enjeux complexes, à mobiliser les ressources et à livrer des résultats, je m’engage à être ce lien entre vous, citoyens du district, et l’administration municipale.

Je ne suis pas là pour faire de belles promesses : je me présente pour agir, pour écouter et pour bâtir des solutions novatrices, concrètes et durables.

Par mon empathie, mon écoute et ma rigueur au travail, je défendrai vos intérêts et ferai entendre votre voix à la table du conseil municipal. C’est ensemble que nous ferons avancer les dossiers qui nous tiennent à cœur.

Ensemble, faisons avancer Sainte-Marguerite.

Anthony Lebel Photo courtoisie

Josée Pedneault

Pourquoi je me présente dans le district Sainte-Marguerite

Native de Sept-Îles, j’ai toujours eu à cœur le bien-être de ma communauté. Depuis plus de 30 ans, j’accompagne les gens avec écoute, respect et sens des responsabilités — des valeurs qui me définissent et que je veux mettre au service des citoyens de mon secteur.

Je connais les réalités de Sainte-Marguerite : ses forces, ses défis et ses besoins concrets. Je veux être une voix proche des gens, capable de défendre nos priorités : la sécurité, l’entretien de nos infrastructures, le soutien à nos familles et la vitalité de nos organismes.

Je suis une femme d’action, accessible, à l’écoute et déterminée à faire une différence réelle, avec transparence et équilibre.

Ensemble, faisons avancer notre district !