Élections à Sept-Îles : la parole aux candidats dans le district de Marie-Immaculée

Dans le cadre de notre couverture électorale, nous offrons de l’espace aux 18 candidats des différents postes de conseillers des neuf districts septiliens à pourvoir. En 150 mots, ils devaient répondre à la question : Pourquoi seraient-ils les meilleurs candidats pour vous représenter ? Voici les réponses des candidats dans le district de Marie-Immaculée.

Alexandre Leblanc

En quelques mots, mon arrivée dans le conseil municipal à l’automne 2023 est devenue une aventure vitesse grand V.

Entre des demandes citoyennes pour une traverse piétonne devant l’école Marie-Immaculée, de nouveaux arbres dans les parcs de notre district, de l’autre côté un cahier de projet déjà bien complet dans l’organisation municipale, aréna, modernisation de l’usine d’eau, pour ne parler de ceux-ci, j’ai dû apprendre rapidement.

Travaux d’excavation devant les résidences, halte-chaleur et VR ont aussi été des discussions avec les citoyens.

Que dire de plus que je suis encore prêt pour un autre 4 ans. Merci de m’appuyer dans l’aventure, vous êtes essentiel.

Alexandre Leblanc Photo courtoisie

Dave Desjardins

Résident de Sept-Îles depuis bientôt 35 ans, Dave Desjardins se présente dans le district Marie-Immaculée avec la volonté ferme de servir sa communauté. Issu de la grande famille de l’aluminerie Alouette et fort de ses expériences personnelles et ses implications, il connaît bien les réalités et les besoins des citoyens du quartier.

Son objectif est clair : améliorer la qualité de vie de chacun en misant sur la transparence, l’écoute et la proximité.

Dave Desjardins souhaite favoriser le développement durable, la sécurité, l’égalité des chances, le soutien aux clientèles vulnérables et l’accès à des infrastructures modernes et inclusives.

Connu de tous par sa personnalité rassembleuse, son caractère fort et sa grande générosité, il croit que chaque citoyen mérite d’être entendu et représenté équitablement.

Avec votre appui, il s’engage à faire du district Marie-Immaculée le modèle pour le slogan de la Ville ; Fièrement Sept-Îles!