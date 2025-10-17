Élections à Sept-Îles : la parole aux candidats dans le district de Marie-Immaculée

Par Emy-Jane Déry 9:00 AM - 17 octobre 2025
Temps de lecture :

Dave Desjardins et Alexandre Leblanc sont les deux candidats dans le district de Marie-Immaculée. Photo courtoisie et Vincent Rioux-Berrouard

Dans le cadre de notre couverture électorale, nous offrons de l’espace aux 18 candidats des différents postes de conseillers des neuf districts septiliens à pourvoir. En 150 mots, ils devaient répondre à la question : Pourquoi seraient-ils les meilleurs candidats pour vous représenter ? Voici les réponses des candidats dans le district de Marie-Immaculée.

Alexandre Leblanc

En quelques mots, mon arrivée dans le conseil municipal à l’automne 2023 est devenue une aventure vitesse grand V.

Entre des demandes citoyennes pour une traverse piétonne devant l’école Marie-Immaculée, de nouveaux arbres dans les parcs de notre district, de l’autre côté un cahier de projet déjà bien complet dans l’organisation municipale, aréna, modernisation de l’usine d’eau, pour ne parler de ceux-ci, j’ai dû apprendre rapidement.

Travaux d’excavation devant les résidences, halte-chaleur et VR ont aussi été des discussions avec les citoyens.

Que dire de plus que je suis encore prêt pour un autre 4 ans. Merci de m’appuyer dans l’aventure, vous êtes essentiel.  

Alexandre Leblanc Photo courtoisie

Dave Desjardins

Résident de Sept-Îles depuis bientôt 35 ans, Dave Desjardins se présente dans le district Marie-Immaculée avec la volonté ferme de servir sa communauté. Issu de la grande famille de l’aluminerie Alouette et fort de ses expériences personnelles et ses implications, il connaît bien les réalités et les besoins des citoyens du quartier.

Son objectif est clair : améliorer la qualité de vie de chacun en misant sur la transparence, l’écoute et la proximité.

Dave Desjardins souhaite favoriser le développement durable, la sécurité, l’égalité des chances, le soutien aux clientèles vulnérables et l’accès à des infrastructures modernes et inclusives.

Connu de tous par sa personnalité rassembleuse, son caractère fort et sa grande générosité, il croit que chaque citoyen mérite d’être entendu et représenté équitablement.

Avec votre appui, il s’engage à faire du district Marie-Immaculée le modèle pour le slogan de la Ville ; Fièrement Sept-Îles!

Dave Desjardins Photo Vincent Rioux-berrouard

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Élections à Sept-Îles : la parole au nouveau conseiller du district de l’Anse

Élections à Sept-Îles : la parole aux candidats dans le district de Ferland

Élections à Sept-Îles : la parole aux candidats dans le district de Sainte-Marguerite

Emplois vedettes

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

JOURNALISTE

Journal Le Nord-Cotier
Sept-Îles
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Élections à Sept-Îles : la parole au nouveau conseiller du district de l’Anse

Consulter la nouvelle

Élections à Sept-Îles : la parole aux candidats dans le district de Ferland

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 15 octobre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord