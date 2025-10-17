Élections à Sept-Îles : la parole aux candidats dans le district de Ferland

Dans le cadre de notre couverture électorale, nous offrons de l’espace aux 18 candidats des différents postes de conseillers des neuf districts septiliens à pourvoir. En 150 mots, ils devaient répondre à la question : Pourquoi seraient-ils les meilleurs candidats pour vous représenter ? Voici les réponses des candidats dans le district de Ferland.

Martin Langlois

Natif de Sept-Îles et résident du secteur Ferland depuis 13 ans, je propose mes services pour vous représenter au prochain conseil de la ville de Sept-Îles.

Très prochainement retraité d’Aluminerie Alouette, j’ai développé le goût de défendre des dossiers en agissant comme représentant des employés de mon secteur à l’usine pendant 9 années.

Mon but est que le conseil de ville entende parler du district de Ferland comme il le mérite pour les prochaines 4 années.

Vous pouvez me joindre sur ma page Facebook : Martin Langlois candidat Ferland.

Martin Langlois Photo courtoisie

Patrick Lelièvre

Je suis Patrick Lelièvre et je me présente pour le district de Ferland. Né et élevé à Sept-Îles, j’ai toujours été au service des gens. Pendant plus de quinze ans à la tête de mon entreprise, j’ai eu le privilège de rencontrer des personnes de tous les milieux.

Cette expérience m’a appris l’écoute, l’ouverture d’esprit et l’importance du respect dans toutes les décisions. Depuis maintenant huit ans, je travaille comme camionneur artisan, un métier qui me garde en contact direct avec le terrain et la réalité du monde du travail.

J’ai aussi l’honneur de siéger comme président du conseil d’administration et d’être administrateur depuis trois ans à l’Association nationale des camionneurs artisans, ce qui m’a permis d’acquérir une solide expérience en gestion et en défense des intérêts collectifs.

Mon objectif est simple : faire entendre la voix des citoyens de notre secteur et agir concrètement pour améliorer notre milieu de vie.

Patrick Lelièvre, candidat conseiller district Ferland. Photo courtoisie

Claude Lessard

Intégrité

Je me considère honnête. Je vais gérer avec droiture les finances publiques dans l’intérêt de la municipalité. Ce sera tout un exercice avec l’endettement hérité du conseil précédent. Je ferai tout mon possible pour conserver notre qualité de vie. Mes connaissances en administration seront utiles. Un service municipal des plaintes pourrait améliorer l’efficacité des employés et augmenter la satisfaction de la clientèle.

Expérience

J’ai travaillé 39 ans pour la municipalité, dont 6 années pour les loisirs à Place Ferland même. Je connais tous les services de la municipalité et le travail de chaque employé. J’ai aussi 7 ans d’expérience en politique comme conseiller. À cela s’ajoutent mes années de président du syndicat des cols blancs.

Disponibilité

Puisque je suis maintenant à la retraite, je suis disponible. Je mettrai le temps qu’il faudra pour connaître les dossiers. Je serai à l’écoute des résidents du quartier Ferland et je les consulterai.