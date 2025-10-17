Élections à Sept-Îles : la parole au nouveau conseiller du district de l’Anse

Dans le cadre de notre couverture électorale, nous offrons de l’espace aux 18 candidats des différents postes de conseillers des neuf districts septiliens à pourvoir. En 150 mots, ils devaient répondre à la question : Pourquoi seraient-ils les meilleurs candidats pour vous représenter ? Voici la réponse du candidat élu par acclamation dans le district de l’Anse, Jeannot Vich.

C’est avec fierté que je me présente comme votre nouvel élu du district 3. Né à Sept-Îles en 1962, j’y ai fait mes études avant de revenir en 1984 pour travailler à Hydro-Québec. J’y ai été technicien, puis gestionnaire jusqu’en 2025.

Parallèlement, je me suis impliqué bénévolement, notamment au tournoi de volleyball Orange Alouette, comme membre du comité depuis 1983 et président depuis 1994. Reconnu comme un leader rassembleur et passionné, j’ai toujours eu à cœur de faire une différence.

Je m’engage à travailler en équipe avec mes collègues et le personnel municipal pour améliorer la qualité de vie des citoyens et renforcer notre fierté commune. Ensemble, faisons rayonner notre belle ville de Sept-Îles.