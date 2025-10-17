Démolition de l’hôtel de ville de Sept-Îles : un juge tranchera mardi 

Les travaux de démolition de l’hôtel de ville de Sept-Îles seront reportés d’au moins une journée, en raison de démarches judiciaires intentées par trois citoyens.

Trois citoyens de Sept-Îles, Marie-Josée Desrosiers, Mario Dufour, bien connu pour ses interventions sur cet enjeu lors des séances du conseil, ainsi que Marc Fafard, candidat dans le district de Moisie-Les Plages pour devenir conseiller municipal, ont déposé une injonction pour empêcher la démolition du bâtiment de l’avenue De Quen.

Vendredi, le juge de la Cour supérieure, Carl Thibault, a indiqué qu’il entendra les deux parties mardi matin pour décider si une injonction provisoire afin de stopper la démolition du bâtiment doit être émise. Une injonction provisoire est une mesure judiciaire d’urgence, qui peut être ordonnée rapidement par un juge. Elle a souvent une durée temporaire de quelques jours.

C’est lundi que l’entrepreneur mandaté par la Ville devait débuter les travaux de démolition. La Ville de Sept-Îles s’est engagée à ne pas faire de travaux d’ici mardi, afin que le juge puisse statuer.

Préjudices

Me Luc Dion, qui représente la Ville, a indiqué qu’il souhaitait que cette cause soit entendue le plus rapidement possible, en raison des préjudices que pourraient causer des retards à la Municipalité. Rappelons que selon l’entente avec le CISSS de la Côte-Nord pour la vente du terrain de l’hôtel de ville, la démolition doit être complétée avant le 12 janvier 2026. Par la suite, la Ville s’expose à des pénalités de 50 000 $ par mois.

Me Dion a aussi indiqué que la Ville avait un échéancier très serré pour réaliser la démolition et que l’entrepreneur avait déjà mobilisé ses équipes pour accomplir le contrat qui lui a été octroyé. Tout retard pourrait aussi entraîner des dépassements de coûts.

Les trois citoyens qui poursuivent la Ville prétendent que la décision de démolir l’hôtel de ville « a été prise en pleine période électorale », ce qui a pour effet que les nouveaux élus ne pourront se prononcer sur la démolition. Rappelons que l’entente entre le CISSS de la Côte-Nord et la Ville de Sept-Îles prévoyant la démolition de l’hôtel de ville et la vente de son terrain a été signée en mai 2024.

Nouveau cabinet

L’avocat des demandeurs, Me Guillaume Sirois, a aussi plaidé pour que Me Luc Dion se retire de la cause, en raison d’un possible conflit d’intérêts avec Mme Marie-Josée Desrosiers. Me Dion a accepté de se retirer pour la suite des procédures, ce qui a pour effet que la Municipalité devra embaucher un nouveau cabinet pour se défendre dans cette cause.