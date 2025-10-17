Démolition de l’hôtel de ville de Sept-Îles : un juge tranchera mardi 

Par Vincent Rioux-Berrouard 2:31 PM - 17 octobre 2025
Temps de lecture :

Le dossier de la démolition de l’hôtel de ville se transporte devant les tribunaux. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Les travaux de démolition de l’hôtel de ville de Sept-Îles seront reportés d’au moins une journée, en raison de démarches judiciaires intentées par trois citoyens.

Trois citoyens de Sept-Îles, Marie-Josée Desrosiers, Mario Dufour, bien connu pour ses interventions sur cet enjeu lors des séances du conseil, ainsi que Marc Fafard, candidat dans le district de Moisie-Les Plages pour devenir conseiller municipal, ont déposé une injonction pour empêcher la démolition du bâtiment de l’avenue De Quen.

Vendredi, le juge de la Cour supérieure, Carl Thibault, a indiqué qu’il entendra les deux parties mardi matin pour décider si une injonction provisoire afin de stopper la démolition du bâtiment doit être émise. Une injonction provisoire est une mesure judiciaire d’urgence, qui peut être ordonnée rapidement par un juge. Elle a souvent une durée temporaire de quelques jours.

C’est lundi que l’entrepreneur mandaté par la Ville devait débuter les travaux de démolition. La Ville de Sept-Îles s’est engagée à ne pas faire de travaux d’ici mardi, afin que le juge puisse statuer.

Préjudices

Me Luc Dion, qui représente la Ville, a indiqué qu’il souhaitait que cette cause soit entendue le plus rapidement possible, en raison des préjudices que pourraient causer des retards à la Municipalité. Rappelons que selon l’entente avec le CISSS de la Côte-Nord pour la vente du terrain de l’hôtel de ville, la démolition doit être complétée avant le 12 janvier 2026. Par la suite, la Ville s’expose à des pénalités de 50 000 $ par mois.

Me Dion a aussi indiqué que la Ville avait un échéancier très serré pour réaliser la démolition et que l’entrepreneur avait déjà mobilisé ses équipes pour accomplir le contrat qui lui a été octroyé. Tout retard pourrait aussi entraîner des dépassements de coûts.

Les trois citoyens qui poursuivent la Ville prétendent que la décision de démolir l’hôtel de ville « a été prise en pleine période électorale », ce qui a pour effet que les nouveaux élus ne pourront se prononcer sur la démolition. Rappelons que l’entente entre le CISSS de la Côte-Nord et la Ville de Sept-Îles prévoyant la démolition de l’hôtel de ville et la vente de son terrain a été signée en mai 2024.

Nouveau cabinet

L’avocat des demandeurs, Me Guillaume Sirois, a aussi plaidé pour que Me Luc Dion se retire de la cause, en raison d’un possible conflit d’intérêts avec Mme Marie-Josée Desrosiers. Me Dion a accepté de se retirer pour la suite des procédures, ce qui a pour effet que la Municipalité devra embaucher un nouveau cabinet pour se défendre dans cette cause.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Le Drakkar échange son meilleur pointeur

Une injonction pour empêcher la démolition de l’hôtel de ville de Sept-Îles

Élections à Sept-Îles : la parole aux candidats dans le district de Marie-Immaculée

Emplois vedettes

JOURNALISTE

Journal Le Nord-Cotier
Sept-Îles
Consulter l'offre

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Le Drakkar échange son meilleur pointeur

Consulter la nouvelle

Une injonction pour empêcher la démolition de l’hôtel de ville de Sept-Îles

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 15 octobre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord