Une 4e édition pour le colloque en éducation d’ITUM

C’est sous le thème « Ka utitaun assiut — Vers une école imprégnée de la culture » que se tiendra les 23 et 24 octobre prochains la quatrième édition du colloque en éducation d’ITUM.

L’événement qui se déroulera à l’école Manikanetish, à Uashat, est devenu une référence en éducation autochtone au Canada.

Le colloque permet notamment de discuter de pratiques en éducation autochtone qui répondront aux aspirations de la jeunesse innue et des Premières Nations, de leurs parents et des professionnels en éducation.

L’événement rassemble à chaque édition une cinquantaine de conférenciers et d’experts, offrant un espace unique de réflexion, de partage et d’inspiration autour d’approches éducatives innovantes et enracinées dans les réalités autochtones.

À propos du thème de cette année, la directrice du Secteur de l’Éducation d’ITUM, Vicky Lelièvre, explique que dans les traditions innues, les Ka utitaun assiut sont des lieux sûrs qui étaient choisis par les aînés pour accueillir les familles en territoire.

« Aujourd’hui, nous nous inspirons de cette sagesse pour penser l’école comme un lieu tout aussi sécuritaire, enraciné et porteur d’identité pour nos jeunes. L’éducation, telle que nous la concevons, doit être un espace où la culture n’est pas seulement enseignée, mais vécue pleinement », dit-elle.

Pour le chef de la communauté de Uashat mak Mani-utenam, Jonathan Shetush, il est important que l’école soit un lieu qui diffuse la culture autochtone.

« Une école imprégnée de culture forme des jeunes enracinés, assez confiants pour être ouverts sur le monde. Nous voyons déjà les résultats de ce virage, de plus en plus de jeunes poursuivent leurs études avec fierté, tout en revendiquant leur identité. Ils puisent dans leur culture la force de persévérer et de briser les barrières », dit-il.

Certaines conférences du colloque en éducation d’ITUM seront diffusées simultanément sur la page Facebook du Secteur de l’Éducation d’ITUM ainsi que sur la page de Innuwebtv [Innuweb.com].