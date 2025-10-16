Plus de 1 300 signatures après deux jours de registre sur l’hôtel de ville de Sept-Îles

Après deux jours de la tenue d’un registre, ce sont 1 341 citoyens qui ont été signer afin de demander un référendum sur le règlement d’emprunt pour la construction d’un nouvel hôtel de ville.

Il y a eu 549 signatures ce mardi, et 792 ce mercredi.

L’opposition au projet de nouvel hôtel de ville est notamment causée par l’emplacement du futur bâtiment. Il sera situé derrière le Centre socio-récréatif et des terrains de tennis devront être relocalisés.

Pour qu’un référendum sur la question soit tenu, 2 167 personnes doivent signer le registre d’ici le 17 octobre, 19 h. Si ce nombre de signatures est obtenu, la Ville devra alors tenir un référendum, ou prendre la décision de mettre fin à son projet.

Le registre sera ouvert chaque jour d’ici vendredi, de 9 h à 19 h, au 350, rue Smith, bureau 181, à Place Sept-Îles.

Le projet de nouvel hôtel de ville coûtera 31,9 M$. Ce montant comprend le contrat de construction, l’ameublement, la surveillance de chantier, les imprévus, les frais de financement et les taxes nettes. Pour financer ce projet, la Ville utilisera la somme de 15,5 M$ provenant de la vente de l’ancien hôtel de ville au CISSS de la Côte-Nord. Pour le reste, un emprunt à long terme de 16,4 M$ doit être effectué pour obtenir le 31,9 M$.