Mario Saint-Amand animera la Nuit des sans-abris vendredi

Emilie Caron-Wart 2:22 PM - 16 octobre 2025
Mario St-Amand, fier porte-parole de la 36e édition de La Nuit des sans-abri. Photo archives, Vincent Rioux-Berrouard

Mario Saint-Amand et les élèves du programme de musique Atanukan animeront la Nuit des sans-abris, à Sept-Îles, vendredi, pour souligner cette soirée rassembleuse et remplie d’espoir. 

« La nuit des sans-abri, c’est un rassemblement allochtone et autochtone. C’est un filet de sécurité qu’on va bâtir ensemble. C’est notre devoir de citoyens de s’occuper des autres, on vit en communauté », déclare Mario Saint-Amand, porte-parole de la soirée à Sept-Îles.

La Nuit des sans-abri est un événement de mobilisation sociale, qui se tiendra simultanément dans de nombreuses villes de la province. 

La thématique de cette 36e édition est « De la solidarité pour plus de dignité ». Il s’agit d’un moment de rencontre, de partage, de sensibilisation et de solidarité face à cette réalité grandissante. 

Il y aura la présence d’élèves du programme de musique Atanukan, avec l’aide de Steve Landry, qui enseigne à l’école Manikanetish. 

« La raison pour laquelle j’ai accepté d’être porte-parole, c’est qu’on a des chanteurs qui vont être là, des Autochtones qui vont être là et des Allochtones qui vont être là, qui vont partager le micro, qui vont partager la musique ensemble. C’est un partage. C’est une communauté ensemble », précise Mario Saint-Amand.

Ce dernier est impliqué dans le domaine communautaire depuis son plus jeune âge. Son père a travaillé pour l’accueil Bonneau et a servi des déjeuners pendant plusieurs années aux personnes souffrantes qui étaient sans-abris. Mario Saint-Amand, de son côté, a organisé des événements visant à redonner confiance à ces gens-là. Des spectacles, par exemple, durant lesquels les sans-abris redécouvraient une passion qu’ils avaient en eux, soit pour la musique ou le chant. Ça leur a permis ni plus ni moins de se reconstruire et de se rebâtir tranquillement une confiance personnelle. 

« C’est cette vibration que je souhaite que les gens comprennent à l’intérieur de ce qu’on veut apporter pour la Nuit des sans-abri. C’est qu’on va se rassembler ensemble (…) pour pouvoir trouver la solution pour venir en aide aux personnes souffrantes, aux personnes qu’on a délaissées, aux personnes qu’on a oubliées et à qui on a envie de faire sentir qu’ils sont importants dans nos vies », souligne le porte-parole de l’évènement.

L’activité aura lieu le 17 octobre de 18 h à 23 h, à l’arrière du Centre socio-récréatif.

Les dons seront acceptés sous forme de denrées non périssables, d’habits d’hiver et d’accessoires comme des sacs de couchage. 

