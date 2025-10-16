Port-Cartier

L’ex-directrice de la Caisse Desjardins vise la mairie 

Emilie Caron-Wart 7:00 AM - 16 octobre 2025
Temps de lecture :

Danielle Beaupré, candidate pour la mairie de Port-Cartier. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Après sa longue carrière chez Desjardins, Danielle Beaupré se sent prête pour la mairie de Port-Cartier. Ayant siégé quatre ans au conseil de ville en tant que conseillère municipale, elle désire concrétiser plusieurs projets déjà amorcés, comme la première politique en développement durable qui est sur le point d’aboutir.  

« En fait, c’est les gens de Port-Cartier qui m’ont donné le goût de me présenter à la mairie et mon attachement à ma ville me motive beaucoup », indique Danielle Beaupré, en entrevue avec Le Nord-Côtier.

Elle souhaite que Port-Cartier soit une ville qui donne l’envie aux jeunes d’y revenir après les études. Celle qui se décrit comme une personne rassembleuse veut, avec l’équipe qui sera choisie par la population aux élections du 2 novembre, faire rayonner la ville de Port-Cartier.

Les trois lignes directrices de cette campagne sont claires, pour elle.

Elle veut freiner l’exode des aînés et des jeunes, tout en favorisant l’accueil de nouvelles familles. Elle désire offrir aux ainés des services et des logements adaptés à leurs besoins.

Elle veut mettre en priorité l’aménagement et embellissement des espaces verts et des installations sportives, pour favoriser la qualité de vie et l’attractivité de la ville de Port-Cartier. Elle fait référence en particulier à la rénovation de la piscine âgée de 45 ans. « Il faut vraiment éviter la fermeture des bassins de nouveau », déplore-t-elle.

En dernier lieu, il faut soutenir les entreprises dans leurs projets de développement économique, en collaborant avec les divers organismes. Danielle Beaupré s’est impliquée dans sa communauté tant auprès de la Corporation de développement économique que de la Chambre de commerce de Port-Cartier, pendant plus de 20 ans. Les années qu’elle a investies au niveau de la première lui ont amené des connaissances sur ce qui est essentiel pour développer de nouvelles entreprises à Port-Cartier, que ce soit des petites, moyennes ou grandes, souligne-t-elle. 

« Ça m’a amené à rencontrer nos entreprises, à connaître leurs besoins et à essayer de les combler. C’est vraiment la base de notre économie », dit Mme Beaupré.

En plus de sa carrière chez Desjardins, dont 19 ans à la direction générale, elle a acquis des habiletés qui peuvent facilement être transférées à une gestion saine de la ville, estime-t-elle.

« Travailler chez Desjardins m’a permis de rencontrer beaucoup de gens et d’essayer de faciliter leur vie », souligne la seule candidate féminine au poste de mairesse à Port-Cartier.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

100 M$ pour stimuler l’entrepreneuriat dans les régions

Senior AA : les Pionniers CFL de Baie-Comeau visent encore le sommet

Hockey Senior AA │Les Basques veulent défendre leur titre

Emplois vedettes

JOURNALISTE

Journal Le Nord-Cotier
Sept-Îles
Consulter l'offre

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

100 M$ pour stimuler l’entrepreneuriat dans les régions

Consulter la nouvelle
Actualité

Senior AA : les Pionniers CFL de Baie-Comeau visent encore le sommet

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 15 octobre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord