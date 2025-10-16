L’ex-directrice de la Caisse Desjardins vise la mairie 

Après sa longue carrière chez Desjardins, Danielle Beaupré se sent prête pour la mairie de Port-Cartier. Ayant siégé quatre ans au conseil de ville en tant que conseillère municipale, elle désire concrétiser plusieurs projets déjà amorcés, comme la première politique en développement durable qui est sur le point d’aboutir.

« En fait, c’est les gens de Port-Cartier qui m’ont donné le goût de me présenter à la mairie et mon attachement à ma ville me motive beaucoup », indique Danielle Beaupré, en entrevue avec Le Nord-Côtier.

Elle souhaite que Port-Cartier soit une ville qui donne l’envie aux jeunes d’y revenir après les études. Celle qui se décrit comme une personne rassembleuse veut, avec l’équipe qui sera choisie par la population aux élections du 2 novembre, faire rayonner la ville de Port-Cartier.

Les trois lignes directrices de cette campagne sont claires, pour elle.

Elle veut freiner l’exode des aînés et des jeunes, tout en favorisant l’accueil de nouvelles familles. Elle désire offrir aux ainés des services et des logements adaptés à leurs besoins.

Elle veut mettre en priorité l’aménagement et embellissement des espaces verts et des installations sportives, pour favoriser la qualité de vie et l’attractivité de la ville de Port-Cartier. Elle fait référence en particulier à la rénovation de la piscine âgée de 45 ans. « Il faut vraiment éviter la fermeture des bassins de nouveau », déplore-t-elle.

En dernier lieu, il faut soutenir les entreprises dans leurs projets de développement économique, en collaborant avec les divers organismes. Danielle Beaupré s’est impliquée dans sa communauté tant auprès de la Corporation de développement économique que de la Chambre de commerce de Port-Cartier, pendant plus de 20 ans. Les années qu’elle a investies au niveau de la première lui ont amené des connaissances sur ce qui est essentiel pour développer de nouvelles entreprises à Port-Cartier, que ce soit des petites, moyennes ou grandes, souligne-t-elle.

« Ça m’a amené à rencontrer nos entreprises, à connaître leurs besoins et à essayer de les combler. C’est vraiment la base de notre économie », dit Mme Beaupré.

En plus de sa carrière chez Desjardins, dont 19 ans à la direction générale, elle a acquis des habiletés qui peuvent facilement être transférées à une gestion saine de la ville, estime-t-elle.

« Travailler chez Desjardins m’a permis de rencontrer beaucoup de gens et d’essayer de faciliter leur vie », souligne la seule candidate féminine au poste de mairesse à Port-Cartier.