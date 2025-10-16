Le Cégep de Sept-Îles obtient 2,2 M$ pour un projet de recherche

Par Emy-Jane Déry 9:53 AM - 16 octobre 2025
Le Centre d’innovation de la Côte-Nord du Cégep de Sept-Îles. Photo archives, Vincent Rioux-Berrouard

Le Cégep de Sept-Îles obtient une subvention de 2 236 270 $ des gouvernements pour un projet de recherche appliquée en milieu nordique qui permettra de faire des inspections industrielles dans des environnements isolés. 

« Avec ce projet d’envergure, le futur s’invente ici, à Sept-Îles, au cœur d’un territoire où l’innovation prend racine dans le réel », affirme le directeur de la recherche et de l’innovation au collège, Laurent Ferrier.

Le projet nommé « La maintenance intelligente et l’efficacité opérationnelle au service de l’usine du futur : les vecteurs 4.0 et 5.0 » a obtenu sa part du gâteau.

Au total, 63 établissements d’enseignement supérieur à travers le pays se partagent 134 M$ distribués par l’entremise de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI), le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, le ministère de l’Enseignement supérieur et le ministère de la Santé.

« Ce financement permettra plus généralement de doter les unités de recherche du Cégep de plateformes robotiques aériennes, sous-marines et terrestres de pointe, appuyées par des systèmes de télécommunication avancés, afin de réaliser des inspections industrielles dans des environnements nordiques contraints et isolés », explique par communiqué l’établissement d’enseignement. 

Le projet compte sur la participation de plusieurs partenaires technologiques internationaux, dont Blueeye Robotics, de la Norvège. Les plateformes de recherche en question seront déployées dans le centre d’innovation du Cégep de Sept-Îles. 

« Cette annonce confirme la place du Cégep de Sept-Îles parmi les leaders de la recherche appliquée au Canada. Ce financement renforce nos capacités à appuyer nos partenaires dans leur volonté d’innover dans les conditions réelles du Nord québécois. C’est aussi une formidable reconnaissance du travail accompli par nos équipes ! », indique le directeur général du Cégep de Sept-Îles, David Beaudin. 

