Hôtel de ville de Sept-Îles : le nombre de signatures atteint à 24h de la fin du registre 

Le registre comptait déjà plus de 2 172 signatures jeudi soir, dépassant ainsi le nombre requis pour remettre en question le projet de construction d’un nouvel hôtel de ville à Sept-Îles.

À 24h de la fin de la tenue de la procédure, le nombre de 2 167 signatures requis pour forcer la Ville à tenir un référendum sur la question, ou à annuler le projet était déjà atteint.

Plus de 2172 citoyens avaient signé jeudi soir, tandis qu’il sera encore possible de le faire jusqu’à vendredi, 19h.

Le projet de construction d’un nouvel hôtel de ville ira donc en référendum, ou son règlement d’emprunt sera simplement annulé, selon la volonté du prochain conseil municipal.

Le projet de nouvel hôtel de ville aurait coûté 31,9 M$. Ce montant comprend le contrat de construction, l’ameublement, la surveillance de chantier, les imprévus, les frais de financement et les taxes nettes. Pour le financer, la Ville aurait utilisé la somme de 15,5 M$ provenant de la vente de l’ancien hôtel de ville au CISSS de la Côte-Nord. Pour le reste, un emprunt à long terme de 16,4 M$ devait être effectué pour obtenir le 31,9 M$.