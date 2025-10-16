Mairie de Port-Cartier : Gilles Fournier mise sur son expérience

Après quatre mandats comme conseiller municipal, Gilles Fournier estime être la meilleure personne pour occuper la fonction de maire de Port-Cartier.

Il affirme avoir longuement réfléchi et même avoir consulté son mentor politique, l’ancien maire Anthony Detroio, avant de prendre sa décision.

« M. Detroio m’a dit au téléphone que ce n’est pas l’âge qui compte, c’est l’expérience », affirme M. Fournier. « J’ai plus d’expérience que les autres candidats. J’y vais aussi parce que j’aime ça [la politique municipale] ».

Il ajoute que plusieurs citoyens lui ont conseillé de tenter sa chance à la mairie.

Il se dit optimiste d’aller chercher la victoire le 2 novembre, étant donné qu’il est très connu à Port-Cartier grâce à toutes ses implications au fil des années.

« Je suis confiant, sinon je ne me serais pas présenté. C’est le monde qui va décider », explique-t-il. Gilles Fournier estime avoir fait le tour, en tant que conseiller municipal.

Priorités

Parmi ses priorités, Gilles Fournier veut rendre Port-Cartier plus attrayante, pour s’assurer de garder les résidents. Il propose l’amélioration des infrastructures sportives et récréatives comme la réfection de la piscine municipale, un nouveau skatepark qui s’inspirerait de celui de Sept-Îles et l’installation de jeux d’eau pour les jeunes familles à l’île McCormick.

« Il faut penser aux jeunes familles », dit-il.

Cette rétention doit aussi passer par des mesures pour s’assurer que les aînés restent à Port-Cartier. Il veut travailler à favoriser la construction d’une résidence pour aînés.

« Il faut que ça aboutisse ce projet, parce qu’il y a des gens qui quittent », dit-il.

M. Fournier souhaite embellir la municipalité, notamment par l’amélioration de l’entrée de la ville pour que les touristes soient tentés de s’arrêter. L’installation d’un kiosque touristique à l’entrée A de la ville fait partie de sa plateforme électorale.

« Quand tu arrives de Baie-Comeau, il y a beaucoup de touristes qui ne voient pas Port-Cartier », croit-il.

Il demande aussi l’installation d’un feu de circulation à la jonction de la route 138 et de l’entrée pour le parc Dominique. Il s’agit d’une question de sécurité, selon lui.

Il promet d’exercer une gestion serrée des finances publiques. Il rappelle qu’il y a des gens qui font de bons salaires à Port-Cartier, mais que ce n’est pas tous les citoyens qui ont de tels moyens. Il est donc important pour lui que la municipalité n’abuse pas sur les hausses de taxes, dans les prochaines années.

Le dossier de l’eau potable dans le secteur de Rivière-Pentecôte fait partie de ses priorités.

« Il faut que ça se règle », affirme-t-il.

Leadership

Dans le dernier mandat, le conseil municipal de Port-Cartier a été divisé. M. Fournier croit qu’il est la bonne personne pour unir le prochain conseil.

« Peu importe qui sera là autour de la table du conseil, je vais travailler avec eux », dit-il.

Il souligne aussi que la Ville possède de très bons employés dans l’administration municipale et il veut travailler avec eux.

Ce qu’il aime de Port-Cartier

Gilles Fournier a passé toute sa vie à Port-Cartier et il compte y rester jusqu’à la fin. Ce qu’il aime de sa ville, ce sont les citoyens. Il apprécie les liens qu’il a tissés au fil des années avec les résidents et il se sent chez lui à Port-Cartier.

“ J’aime ma ville. Je suis habitué de vivre ici et je me sens aimé par le monde de Port-Cartier. D’ailleurs, si je me sentais pas aimé par les gens de Port-Cartier, je ne me serais pas présenté à la mairie. Je me présente parce que je sais que j’ai des chances ”, dit M. Fournier.