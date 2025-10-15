Senior AA : les Pionniers CFL de Baie-Comeau visent encore le sommet

Les Pionniers CFL de Baie-Comeau ont ajouté du sang neuf à leur formation, mais cela ne les empêche pas de toujours aspirer aux grands honneurs dans la Ligue de hockey senior AA de la Côte-Nord.

À l’aube de la troisième saison de son histoire, la troupe baie-comoise a effectué plusieurs changements au sein de son alignement, qui mélange aujourd’hui l’expérience, le talent et la jeunesse.

L’action a officiellement débuté, il y a quelques semaines, avec la tenue d’un camp d’évaluation de trois jours sur la patinoire du centre Ushteshimau de Pessamit, et ce, avec beaucoup d’aspirants sur la surface glacée.

« Nous avons accueilli pas moins de 62 athlètes. On ne s’attendait vraiment pas à ça. Le calibre était très bon. Nous avons finalement sélectionné 30 joueurs et, à partir de 40, les décisions n’ont pas été faciles », a reconnu le directeur général des Pionniers Samuel Gagnon.

11 nouveaux visages

À la suite de la sélection finale, 11 nouveaux visages se sont taillé une place avec l’équipe dirigée par le nouvel entraîneur en chef Yan Côté (il succède à Bruno Bernier) ainsi que ses adjoints Richard Alain, Stéphane D’Astous et Carl Bacon.

« Cela fait beaucoup de nouvelles personnes qui sont prêtes à travailler dans le même sens. C’est beau de voir le climat qui règne présentement et nous sommes très optimistes en prévision de la nouvelle saison », a assuré le dirigeant.

De jeunes défenseurs se greffent à la brigade dont les anciens joueurs du Drakkar, Olivier St-Louis et Félix Tremblay sans oublier Paul-Edward Vollant de Pessamit (ancien choix des Foreurs de Val-d’Or) qui ont tous vécu l’expérience la LHJMQ.

Un nouvel homme masqué joint également les rangs du club avec l’entrée en scène de Frédérick Roy, le nouvel entraîneur des gardiens de but (il a été embauché en juillet dernier) du Drakkar.

« Frédérick Roy est comme un cadeau du ciel et a été la révélation du camp. Excellent technicien, il joue gros devant son filet. Il est déménagé à Baie-Comeau et jouera le maximum de matchs selon ses disponibilités. C’est une grosse acquisition ».

Mathieu Bouchard et Mathieu Bernatchez compléteront le trio de cerbères locaux, qui pourront de nouveau compter sur des vétérans comme Olivier Gendreau et William Côté à la ligne bleue.

Capitaine

Capitaine des Pionniers au cours des deux premières campagnes, Jean-François Landry n’amorcera pas le prochain calendrier sur la patinoire, mais continuera de s’impliquer de près dans la bonne gestion des activités.

Les dirigeants ont ainsi confié la lettre C à un autre hockeyeur de marque, le Baie-Comois et ancien capitaine de l’Océanic de Rimouski, Félix Lefrançois, champion pointeur dans le circuit l’an dernier.

Le robuste et dynamique Keven Charest sera l’un de ses assistants. Le numéro 27 apportera son énergie contagieuse et pourra bien encadrer les jeunes recrues tout comme d’autres vétérans tels Olivier Donais et Maxime Thibault.

Champions de la saison régulière (fiche de 6-1-1 et 13 points) et finalistes (face aux Basques de Sept-Îles) des récentes séries éliminatoires, les Pionniers amorceront la saison 2025-2026, samedi prochain (18 octobre) en recevant les Septiliens sur la glace du Centre sportif Alcoa.

L’engouement vers le hockey senior se fait de plus en plus sentir. « C’est un circuit avec beaucoup de parité qui a sa place dans la région. Les amateurs sont fidèles. Les partenaires sont présents. La ligue de hockey senior AA de la Côte-Nord a ce qu’il faut pour perdurer très longtemps », a pris la peine d’ajouter Samuel Gagnon.