Plus de 500 signatures au jour 1 du registre de l’hôtel de ville de Sept-Îles

Ce sont 549 citoyens qui ont été signer le registre, ce mardi, pour demander la tenue d’un référendum en lien avec la construction d’un nouvel hôtel de ville à Sept-Îles.

Le projet d’un nouvel hôtel de ville a été la cible de nombreuses critiques, dans les dernières semaines, en raison de son emplacement. Il sera situé derrière le Centre socio-récréatif et des terrains de tennis devront être relocalisés.

Pour qu’un référendum sur la question soit tenu, 2 167 personnes doivent signer le registre d’ici le 17 octobre, 19 h. Si ce nombre de signatures est obtenu, la Ville devra alors tenir un référendum, ou prendre la décision de mettre fin à son projet.

Le registre sera ouvert chaque jour d’ici vendredi, de 9 h à 19 h, au 350, rue Smith, bureau 181, à Place Sept-Îles.

La tenue d’un registre est nécessaire, parce que la Ville a besoin de faire un règlement d’emprunt de 16,3 M$ pour financer le projet.