Plus de 500 signatures au jour 1 du registre de l’hôtel de ville de Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 9:19 AM - 15 octobre 2025
Temps de lecture :

Les citoyens de Sept-Îles peuvent se rendre au 350 rue Smith, bureau 181 pour signer le registre. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Ce sont 549 citoyens qui ont été signer le registre, ce mardi, pour demander la tenue d’un référendum en lien avec la construction d’un nouvel hôtel de ville à Sept-Îles.

Le projet d’un nouvel hôtel de ville a été la cible de nombreuses critiques, dans les dernières semaines, en raison de son emplacement. Il sera situé derrière le Centre socio-récréatif et des terrains de tennis devront être relocalisés.

Pour qu’un référendum sur la question soit tenu, 2 167 personnes doivent signer le registre d’ici le 17 octobre, 19 h. Si ce nombre de signatures est obtenu, la Ville devra alors tenir un référendum, ou prendre la décision de mettre fin à son projet.

Le registre sera ouvert chaque jour d’ici vendredi, de 9 h à 19 h, au 350, rue Smith, bureau 181, à Place Sept-Îles.

La tenue d’un registre est nécessaire, parce que la Ville a besoin de faire un règlement d’emprunt de 16,3 M$ pour financer le projet.

Sept-Îles dévoile son nouvel hôtel de ville

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Le Défi Chaîne de vie au parc Holliday de Sept-Îles

Mairie de Sept-Îles : Patrick Hudon veut faire de la politique 2.0

Pas de Tournoi de hockey Shelna de Havre-Saint-Pierre cette année

Emplois vedettes

JOURNALISTE

Journal Le Nord-Cotier
Sept-Îles
Consulter l'offre

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Le Défi Chaîne de vie au parc Holliday de Sept-Îles

Consulter la nouvelle
Actualité

Mairie de Sept-Îles : Patrick Hudon veut faire de la politique 2.0

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 15 octobre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord