Mairie de Sept-Îles : Patrick Hudon veut faire de la politique 2.0

Tentant pour une deuxième fois de devenir le maire de Sept-Îles, le candidat Patrick Hudon a bon espoir d’accéder à la plus haute fonction du conseil municipal.

Depuis sa défaite en 2023, où il avait fini deuxième derrière Denis Miousse, M. Hudon a continué de s’informer et de rester attentif aux enjeux municipaux. Il dit aussi avoir été constamment interpellé par des citoyens, ce qui l’a motivé à se représenter.

« Il y a tellement de monde durant les deux dernières années qui m’ont arrêté pour me parler, ou qui m’ont écrit pour me parler de dossiers reliés à la Ville… Je me suis dit que je suis la bonne personne pour apporter un leadership 2.0 en politique », affirme le principal intéressé.

L’homme de 32 ans, kinésiologue de formation, ne s’en cache pas : il souhaite apporter un vent de changement et de jeunesse à l’hôtel de ville de Sept-Îles. Il dit même s’inspirer de la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, qui est pratiquement du même âge que lui.

Le fil conducteur de sa pensée politique réside dans son objectif que la municipalité soit plus transparente et communique mieux avec les citoyens. Pour lui, la Ville doit utiliser tous les canaux de communications qui sont à sa disposition, que ce soit les médias traditionnels ou les réseaux sociaux.

« Il faut donner de l’information bien vulgarisée (…) Les gens, lorsque c’est trop compliqué, ils passent à autre chose », dit Patrick Hudon.

Il propose d’innover au niveau des communications, notamment avec des capsules vidéo, pour rejoindre le plus de citoyens possible, afin d’expliquer les décisions du conseil. Il souhaite également que les conseillers et le maire aillent plus à la rencontre des citoyens.

C’est ainsi que selon lui, des situations comme l’hôtel de ville, projet qui a suscité la grogne des citoyens, auraient pu être évitées.

« C’était inévitable que ça allait être un sujet chaud. Les citoyens auraient dû être informés de façon beaucoup plus sérieuse sur l’hôtel de ville, son emplacement et la projection concernant le développement de ce secteur », dit-il.

Plateforme

Dans les premiers jours de la campagne, Patrick Hudon a déposé sa plateforme électorale. C’est autour du slogan « Faire mieux, rêver mieux » qu’il a démarré son programme.

« Faire mieux veut dire écouter, agir et optimiser ce qu’on a », dit-il. « Rêver mieux, c’est d’avoir une vision d’avenir sur le développement durable. Il faut avoir une vision à moyen long terme. »

Cette plateforme repose sur trois grands thèmes qui sont : l’amélioration de la vie citoyenne, l’environnement et l’économie.

Leadership

Depuis qu’il s’est lancé en politique, Patrick Hudon a souvent été identifié comme le « gars des sports », en raison de son parcours et de son implication dans ce domaine. Il pense que cela pourra l’aider, notamment pour assumer un leadership au sein du conseil. Il fait le parallèle entre une équipe de sport et le conseil municipal.

« J’aime ça rassembler des gens. Il y a toujours des gens différents [au sein d’une équipe], mais il faut travailler pour aller chercher le meilleur de tout le monde. »

Ce qu’il aime de Sept-Îles

Patrick Hudon est né et a grandi à Sept-Îles. Il a quitté pour les études. Il affirme que la région et particulièrement la proximité avec la nature et l’eau lui ont manqué, lorsqu’il vivait à l’extérieur.

« J’adore aller à la pêche et être dans la nature. Le fait qu’on vit proche de la nature et du Saint-Laurent est quelque chose qui fait que les gens aiment Sept-Îles », dit-il.

Il a aussi un attachement envers la population de Sept-Îles, qu’il décrit comme étant accueillante et dynamique. Il note tous les événements qu’il y a en ville, qui permettent de se rassembler, comme étant une force pour la communauté.