Mairie de Sept-Îles : Patrick Hudon veut faire de la politique 2.0

Par Vincent Rioux-Berrouard 6:00 AM - 15 octobre 2025
Temps de lecture :

Patrick Hudon tentera sa chance pour obtenir le siège du maire de Sept-Îles, le 2 novembre. Photo courtoisie

Tentant pour une deuxième fois de devenir le maire de Sept-Îles, le candidat Patrick Hudon a bon espoir d’accéder à la plus haute fonction du conseil municipal.

Depuis sa défaite en 2023, où il avait fini deuxième derrière Denis Miousse, M. Hudon a continué de s’informer et de rester attentif aux enjeux municipaux. Il dit aussi avoir été constamment interpellé par des citoyens, ce qui l’a motivé à se représenter.

« Il y a tellement de monde durant les deux dernières années qui m’ont arrêté pour me parler, ou qui m’ont écrit pour me parler de dossiers reliés à la Ville… Je me suis dit que je suis la bonne personne pour apporter un leadership 2.0 en politique », affirme le principal intéressé.

L’homme de 32 ans, kinésiologue de formation, ne s’en cache pas : il souhaite apporter un vent de changement et de jeunesse à l’hôtel de ville de Sept-Îles. Il dit même s’inspirer de la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, qui est pratiquement du même âge que lui.

Le fil conducteur de sa pensée politique réside dans son objectif que la municipalité soit plus transparente et communique mieux avec les citoyens. Pour lui, la Ville doit utiliser tous les canaux de communications qui sont à sa disposition, que ce soit les médias traditionnels ou les réseaux sociaux.

« Il faut donner de l’information bien vulgarisée (…) Les gens, lorsque c’est trop compliqué, ils passent à autre chose », dit Patrick Hudon.

Il propose d’innover au niveau des communications, notamment avec des capsules vidéo, pour rejoindre le plus de citoyens possible, afin d’expliquer les décisions du conseil. Il souhaite également que les conseillers et le maire aillent plus à la rencontre des citoyens.

C’est ainsi que selon lui, des situations comme l’hôtel de ville, projet qui a suscité la grogne des citoyens, auraient pu être évitées.

« C’était inévitable que ça allait être un sujet chaud. Les citoyens auraient dû être informés de façon beaucoup plus sérieuse sur l’hôtel de ville, son emplacement et la projection concernant le développement de ce secteur », dit-il.

Plateforme

Dans les premiers jours de la campagne, Patrick Hudon a déposé sa plateforme électorale. C’est autour du slogan « Faire mieux, rêver mieux » qu’il a démarré son programme.

« Faire mieux veut dire écouter, agir et optimiser ce qu’on a », dit-il. « Rêver mieux, c’est d’avoir une vision d’avenir sur le développement durable. Il faut avoir une vision à moyen long terme. »

Cette plateforme repose sur trois grands thèmes qui sont : l’amélioration de la vie citoyenne, l’environnement et l’économie.

Leadership

Depuis qu’il s’est lancé en politique, Patrick Hudon a souvent été identifié comme le « gars des sports », en raison de son parcours et de son implication dans ce domaine. Il pense que cela pourra l’aider, notamment pour assumer un leadership au sein du conseil. Il fait le parallèle entre une équipe de sport et le conseil municipal.

« J’aime ça rassembler des gens. Il y a toujours des gens différents [au sein d’une équipe], mais il faut travailler pour aller chercher le meilleur de tout le monde. »

Ce qu’il aime de Sept-Îles

Patrick Hudon est né et a grandi à Sept-Îles. Il a quitté pour les études. Il affirme que la région et particulièrement la proximité avec la nature et l’eau lui ont manqué, lorsqu’il vivait à l’extérieur.

« J’adore aller à la pêche et être dans la nature. Le fait qu’on vit proche de la nature et du Saint-Laurent est quelque chose qui fait que les gens aiment Sept-Îles », dit-il.

Il a aussi un attachement envers la population de Sept-Îles, qu’il décrit comme étant accueillante et dynamique. Il note tous les événements qu’il y a en ville, qui permettent de se rassembler, comme étant une force pour la communauté.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Pas de Tournoi de hockey Shelna de Havre-Saint-Pierre cette année

Deux patineuses du club de Port-Cartier ont entamé leur saison de compétitions 

Sept-Îles vivra à nouveau la magie des Fêtes

Emplois vedettes

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

JOURNALISTE

Journal Le Nord-Cotier
Sept-Îles
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Pas de Tournoi de hockey Shelna de Havre-Saint-Pierre cette année

Consulter la nouvelle

Deux patineuses du club de Port-Cartier ont entamé leur saison de compétitions 

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 15 octobre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord