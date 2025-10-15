Le Défi Chaîne de vie au parc Holliday de Sept-Îles

La Journée mondiale du don d’organes et de la greffe sera célébrée le 19 octobre à Sept-Îles, avec le Défi Chaîne de vie.

L’organisation septilienne de cet événement nationale, voire même internationale, apporte un changement majeur pour sa dixième édition.

C’est dans les sentiers du parc Holliday, pour une marche de 4 km, que le tout se déroulera le 19 octobre, dès 9 h 30, au lieu de la Station Gallix pour l’ascension du mont Trouble. Ce changement rend l’activité encore plus accessible, estime l’organisation.

« On essaie quelque chose de différent. Ce n’est pas toute la population qui pouvait s’y rendre. Le but est d’avoir plus de personnes, et le Défi Chaîne de vie s’adresse surtout aux jeunes », souligne Lynn Roberts, porte-étendard régional de la Côte-Nord pour l’édition 2025.

Cette année, l’événement rend hommage aux enseignantes et enseignants Chaîne de vie, premier maillon de la grande chaîne du don et porteurs d’espoir pour toutes les personnes en attente d’une greffe.

« Grâce à leur enseignement et à leur engagement, des milliers de jeunes de 15 à 17 ans réfléchissent chaque année au sujet du don d’organes et de tissus, font un choix éclairé et passent à l’action : ils deviennent des ambassadeurs du dialogue en famille autour de cet enjeu de société qui pourrait, un jour, toucher chaque famille », indique l’organisation provinciale de Chaîne de vie.

Le Défi en sera à une 11e présentation. Mme Roberts est impliquée pour la cause depuis 2006, en offrant des ateliers à ses élèves.

« Ça me parlait. Je connais le programme de long en large », souligne celle qui est enseignante depuis 31 ans en anglais au secondaire.

Si elle n’avait pas été enseignante, elle aurait été dans le domaine de la médecine. « La santé, ça fait partie de ma personnalité », dit-elle.

Pour les ateliers aux élèves, « c’est de leur donner le plus d’informations possible. On parle de prendre soin du corps. Ils sont peut-être de futurs donneurs ou receveurs.

[de dons d’organes] », souligne-t-elle.

Mme Roberts mentionne que le message le plus important, au-delà de signer l’endos de la carte d’assurance-maladie comme quoi la personne consent aux dons d’organes, « c’est d’en parler à ses proches, de passer le message ».

Il est possible de donner à la cause via le https://chainedevie.org/stade-holliday.