Sept-Îles vivra à nouveau la magie des Fêtes

Par Sylvain Turcotte 11:53 AM - 14 octobre 2025
Temps de lecture :

Les entreprises et organismes de Sept-Îles sont conviés à la Parade de Noël du 6 décembre prochain. Photo Optik 360

Des chars allégoriques illuminés feront briller les yeux de petits et grands encore cette année avec la Parade de Noël de Sept-Îles.

La sixième édition de ce rendez-vous magique orchestré par Frédéric Gagnon et son équipe se tendra dans différentes rues de Sept-Îles le samedi 6 décembre.

Entreprises et organismes sont attendus pour cet événement haut en couleur. Elles sont invitées à s’inscrire via la page Facebook de la Parade de Noël de Sept-Îles

« Cette parade, c’est le succès de toute une communauté! », souligne Frédéric Gagnon, initiateur et co-organisateur du défilé.

« C’est incroyable de voir le temps et l’ingéniosité que les gens mettent dans la confection de leurs chars, qui sont toujours plus impressionnants d’année en année! », renchérit-il.

La Parade partira de la rue Comeau, au Club de curling, pour ensuite emprunter les rues Smith, Gamache et Napoléon.

Le long défilé prendra fin au parc du Vieux-Quai. La population sera conviée à se rassembler pour profiter de l’animation musicale et admirer les feux d’artifice.

Remorquage FG, la Ville de Sept-Îles, le Vieux-Quai en Fête, la Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-Utenam et NousTV sont les partenaires majeurs de la Parade de Noël. 

