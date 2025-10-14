Pas de Tournoi de hockey Shelna de Havre-Saint-Pierre cette année

Par Sylvain Turcotte 3:11 PM - 14 octobre 2025
Il n’y aura pas d’édition 2025 pour le Tournoi Shelna. Photo Facebook Tournoi Shelna

Un manque de bénévoles force l’annulation de l’édition 2025 du Tournoi de hockey Shelna de Havre-Saint-Pierre. Cette activité de financement était fort importante pour l’organisme qui assure des services de qualité à des personnes présentant différentes déficiences de la Minganie.

« Malgré tous nos efforts, nous avons été confrontés à plusieurs défis qui rendent impossible la tenue de l’événement dans des conditions optimales », peut-on lire sur la page Facebook du Tournoi Shelna.

L’édition 2025, la 21e, était prévue du 30 octobre au 2 novembre.

La raison évoquée est le manque de bénévoles, que ce soit au sein du comité organisateur, de l’arbitrage que des besoins généraux en ressources humaines. 

L’organisation ajoute que des problèmes logistiques imprévus ont compliqué davantage la situation.

L’an dernier, le Tournoi Shelna avait permis une récolte d’un peu plus de 40 000 $. L’Espoir de Shelna regarde pour d’autres idées afin d’organiser une campagne de financement alternative.

« Nous sommes conscients de la déception que cette annulation peut engendrer, et nous vous prions de nous en excuser », ajoute l’organisation.

