Le registre pour l’hôtel de ville de Sept-Îles s’ouvre mardi

Dès 9 h, mardi, les citoyens de Sept-Îles pourront demander la tenue d’un référendum en lien avec la construction d’un nouvel hôtel de ville.

Le registre sera ouvert du 14 au 17 octobre, chaque jour, de 9 h à 19 h. Il sera possible pour toutes personnes « habiles à voter » de se rendre à Place Sept-Îles, au 350, rue Smith, bureau 181.

Le registre fait suite à l’adoption du règlement décrétant des dépenses en immobilisations de 31,9 M$ et un emprunt de 16 375 000 $ pour le projet.

C’est la loi qui oblige la municipalité à tenir une telle procédure. Elle avait fait de même dans le cadre du règlement d’emprunt de 78,5 M$, pour la construction du nouvel aréna. En décembre, la démarche avait récolté 344 signatures. Plus de 2 166 auraient été nécessaires pour la tenue d’un référendum.

Tout comme le projet d’aréna, celui de la construction d’un nouvel hôtel de ville ne fait pas l’unanimité. Les deux dernières séances publiques du conseil sortant se sont tenues sous fond de tension, devant une salle comble.

L’emplacement choisi pour la nouvelle construction fait l’objet de nombreuses critiques. Il y a notamment le milieu sportif qui déplore que des terrains de tennis doivent être détruits.