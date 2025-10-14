Le Husky football de Jean-du-Nord/Manikoutai revient de Jonquière victorieux

Le Husky football de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles a couronné sa sortie à Jonquière de victoires, dimanche.

La formation benjamine est sortie gagnante pour un troisième match de suite, après une défaite en levée de saison.

La troupe de Frédéric Clements a été convaincante face aux Harfangs de l’école des Bâtisseurs de Kénogami/Jonquière, en l’emportant 58-20.

« C’est une belle victoire pour notre équipe. Les joueurs ont montré beaucoup de caractère et ont répondu présent dans les moments importants. L’énergie sur les lignes de côté était excellente, et chaque joueur a contribué à sa façon. On progresse de match en match, mais on sait qu’il reste encore du travail à faire pour atteindre le niveau de jeu et la cohésion qu’on vise », a fait savoir l’entraîneur-chef.

Henri Bellerive a été la bougie d’allumage du Husky avec pas moins de cinq touchés, dont quatre par la course. Celui par la voie des airs est le résultat d’une passe du quart Josh Thériault sur 56 verges. Il a d’ailleurs terminé la rencontre avec 272 verges de gains en neuf portées.

Cédrick Tremblay (53 verges, passe d’Henri Bellerive), Nathan Allard et Zack Tremblay ont les autres majeurs de la formation septilienne.

Josh Thériault a complété sept de ses neuf passes pour 191 verges. Il en a notamment dirigé trois à Zachary Chapados (85 verges au total).

Défensivement, Jacob Jialong Liu et Dereck Collard ont chacun six plaqués solos, un assisté et un sac du quart. Le premier a aussi réalisé une perte de ballon.

Un touché suffit

La formation juvénile n’a pas besoin d’une tonne de points pour signer une victoire. Après avoir disposé de Saint-Félicien 4-0 le 27 septembre, cette fois, c’est par la marque de 7-1 qu’il a eu le dessus sur les Harfangs.

Marcorel Fontaine a réussi le seul touché du Husky, inscrit au milieu du quatrième quart. Alex Lamontagne a converti le tout.

« Notre coordonnateur offensif, Zack Cyr, a su faire de bons ajustements qui nous ont permis d’inscrire le seul touché de la rencontre », a mentionné Dominic Chouinard, qui portait le chapeau d’entraîneur-chef, en l’absence de Jean-Pierre Lord.

Offensivement, soulignons aussi les six portées de William Desjardins pour 86 verges.

« Nous avons eu un début de match un peu lent. Ce n’était pas le départ souhaité, mais nous avons été beaucoup plus intenses en deuxième demie », a dit Coach Chouinard.

Nathan Gaudreau, avec six plaqués solos et deux assistés, ainsi que Michaël Pineau, avec cinq solos et un assisté, et Léo Philippon, avec un sac du quart, ont brillé défensivement pour l’équipe septilienne.

« Je suis encore une fois très satisfait de mon unité défensive, qui a offert une autre très grosse performance. Nous avons une grosse semaine de pratiques à venir pour préparer notre match contre Chibougamau, qui sera un adversaire de taille », a conclu Dominic Chouinard.

Le Husky se rendra au Saguenay pour y affronter, samedi, tant dans le benjamin que dans le juvénile, les Faucons de l’école secondaire La Porte-du-Nord.