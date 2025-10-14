Le Husky football de Jean-du-Nord/Manikoutai revient de Jonquière victorieux

Par Sylvain Turcotte 11:20 AM - 14 octobre 2025
Temps de lecture :

Dans un match défensif, le Husky juvénile, dirigé pour l'occasion par Dominic Chouinard, est venu à bout des Harfangs de l'école des Bâtisseurs de Kénogami/Jonquière. Photo courtoisie

Le Husky football de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles a couronné sa sortie à Jonquière de victoires, dimanche.

La formation benjamine est sortie gagnante pour un troisième match de suite, après une défaite en levée de saison.

La troupe de Frédéric Clements a été convaincante face aux Harfangs de l’école des Bâtisseurs de Kénogami/Jonquière, en l’emportant 58-20. 

« C’est une belle victoire pour notre équipe. Les joueurs ont montré beaucoup de caractère et ont répondu présent dans les moments importants. L’énergie sur les lignes de côté était excellente, et chaque joueur a contribué à sa façon. On progresse de match en match, mais on sait qu’il reste encore du travail à faire pour atteindre le niveau de jeu et la cohésion qu’on vise », a fait savoir l’entraîneur-chef.

Henri Bellerive a été la bougie d’allumage du Husky avec pas moins de cinq touchés, dont quatre par la course. Celui par la voie des airs est le résultat d’une passe du quart Josh Thériault sur 56 verges. Il a d’ailleurs terminé la rencontre avec 272 verges de gains en neuf portées. 

Cédrick Tremblay (53 verges, passe d’Henri Bellerive), Nathan Allard et Zack Tremblay ont les autres majeurs de la formation septilienne. 

Josh Thériault a complété sept de ses neuf passes pour 191 verges. Il en a notamment dirigé trois à Zachary Chapados (85 verges au total). 

Défensivement, Jacob Jialong Liu et Dereck Collard ont chacun six plaqués solos, un assisté et un sac du quart. Le premier a aussi réalisé une perte de ballon. 

Un touché suffit

La formation juvénile n’a pas besoin d’une tonne de points pour signer une victoire. Après avoir disposé de Saint-Félicien 4-0 le 27 septembre, cette fois, c’est par la marque de 7-1 qu’il a eu le dessus sur les Harfangs. 

Marcorel Fontaine a réussi le seul touché du Husky, inscrit au milieu du quatrième quart. Alex Lamontagne a converti le tout.

« Notre coordonnateur offensif, Zack Cyr, a su faire de bons ajustements qui nous ont permis d’inscrire le seul touché de la rencontre », a mentionné Dominic Chouinard, qui portait le chapeau d’entraîneur-chef, en l’absence de Jean-Pierre Lord. 

Offensivement, soulignons aussi les six portées de William Desjardins pour 86 verges.  

« Nous avons eu un début de match un peu lent. Ce n’était pas le départ souhaité, mais nous avons été beaucoup plus intenses en deuxième demie », a dit Coach Chouinard.

Nathan Gaudreau, avec six plaqués solos et deux assistés, ainsi que Michaël Pineau, avec cinq solos et un assisté, et Léo Philippon, avec un sac du quart, ont brillé défensivement pour l’équipe septilienne.

« Je suis encore une fois très satisfait de mon unité défensive, qui a offert une autre très grosse performance. Nous avons une grosse semaine de pratiques à venir pour préparer notre match contre Chibougamau, qui sera un adversaire de taille », a conclu Dominic Chouinard.

Le Husky se rendra au Saguenay pour y affronter, samedi, tant dans le benjamin que dans le juvénile, les Faucons de l’école secondaire La Porte-du-Nord.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Épicerie de Baie-Trinité : l’ex-maire dit soutenir ses commerçants

La plus grande chaise Adirondack au Québec est à Port-Cartier

L’épicerie de Baie-Trinité pourrait fermer à cause de ses toilettes

Emplois vedettes

JOURNALISTE

Journal Le Nord-Cotier
Sept-Îles
Consulter l'offre

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Épicerie de Baie-Trinité : l’ex-maire dit soutenir ses commerçants

Consulter la nouvelle

La plus grande chaise Adirondack au Québec est à Port-Cartier

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 15 octobre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord